Д-р Евгени Гяуров е специалист хирург и онколог в Бургас с над 25 години опит. Вече е част от екипа на Клиниката по онкохирургия към КОЦ-Бургас.

- Кое Ви накара да се присъедините към екипа на КОЦ-Бургас?

- Решението ми беше продиктувано от стремежа към работа в среда, която обединява експертиза, мултидисциплинарен подход и визия за бъдещето. Комплексният онкологичен център в Бургас е институция с традиции, която се утвърди като регионален лидер. За мен беше важно да бъда част от екип, който не просто лекува симптомите, а затваря целия цикъл на грижа за пациента – от диагностиката до пълната рехабилитация.

- С какви онкологични заболявания най-често сте се сблъсквал във Вашата практика?

- В досегашната ми практика основният фокус е бил върху солидните тумори. Най-често това са патологии на коремните органи: рак на дебелото черво, ректума и стомаха. На гърдата, където хирургията често се съчетава с реконструктивни методи. Кожните тумори, включително меланоми, изискващи прецизна оперативна техника.

Всеки случай е уникален, което изисква персонализиран план за лечение, базиран на международните златни стандарти.

-Кое в онкохирургията е най-голямото предизвикателство за Вас?

- Най-голямото предизвикателство е постигането на радикалност (пълно отстраняване на тумора) при максимално съхраняване на качеството на живот на пациента. В онкохирургията ние често се движим по тънката граница между агресивността на операцията и функционалността на организма. Втората голяма трудност е психологическият аспект – изграждането на доверие и поддържането на духа на пациента по време на дългия процес на лечение.

- Има ли КОЦ-Бургас опита и апаратурата за модерно лечение на онкологични заболявания?

- Категорично да. Центърът разполага с високотехнологична база, която позволява прилагането на съвременни методи като:

Минимално инвазивна (лапароскопска) хирургия: Която съкращава възстановителния период.

Прецизна образна диагностика: За точно стадиране на заболяването.

Модерна лъчетерапия и химиотерапия: Които допълват хирургичната намеса.

Най-ценният ни ресурс обаче е човешкият капитал – лекари с богат опит, които работят в координация чрез Онкокомитети.

- В съвременната онкология задължителна ли е оперативната намеса?



- Хирургията остава основен стълб, но тя вече не е „единственият“ отговор.

- Кога може да бъде избегната и кога е задължителна?

- Може да бъде избегната е при определени видове лимфоми или при много напреднали процеси, където системната терапия (химио-, имуно- или таргетна терапия) е по-ефективна. Също и в случаи, когато туморът може да бъде контролиран успешно само с лъчелечение.

Задължителна по най-бързия начин е, когато заболяването е в ранен стадий и е локализирано – тогава операцията е най-сигурният шанс за дефинитивно излекуване. Също така и при спешни състояния като обструкция (запушване) на орган или перфорация, предизвикани от тумора.