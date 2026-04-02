Днес, 2 април, започнаха строително-монтажните работи от четвъртия етап на консервацията, реставрацията и експонирането на римските терми на античния „спа център“ Акве калиде.

Дейностите се изпълняват по проект „Изследване на миналото: експерименталната археология като катализатор за туризъм и растеж“, финансиран по програмата INTERREG IPA Bulgaria-Turkiye.

Бенефициенти са Регионален исторически музей – Бургас, Община Камено, Областна дирекция „Култура и туризъм“ – Къркларели и Обществен образователен център „Къркларели Евлад-ъ Фатихан“. Общата стойност на проекта е 944 000 евро.

В Акве калиде ще бъдат консервирани, социализирани и експонирани североизточната кула на банята и нейната източна стена, ще бъде изградена и туристическа инфраструктура. Също така ще бъде консервиран и експониран фрагмент от средновековната стена на Акве калиде и една антична кръгла бойна кула, при северозападния ъгъл на крепостта, точно на пътя между Ветрен и Банево.

При крепостта Русокастро ще бъде изградена соларна система за електроенергия, която ще се използва за парково осветление, за нуждите на археологическия екип и за декоративното осветление на крепостта.

Разкопките на Акве калиде започнаха през 2008 г., организирани от Бургаския музей, под ръководството на покойната Цоня Дражева, като след нейната кончина са продължени от Димчо Момчилов. Културните напластявания достигат дълбочина 7 м. Поетапно са консервирани, експонирани и социализирани османската баня от XV в., югоизточната кула и част от източната стена на термите, няколко римски басейна, фрагмент от крепостна стена от VIII в. Изградена е сграда с музейна експозиция, съвременен спа-център и кафетерия.

Всяка година, от 2008 г. досега, инвеститор на проучванията е Община Бургас, която полага всякакви усилия за финансиране на разкопките, консервацията, реставрацията и експонирането на разкритите археологически структури.

Благодарение на съвместната работа на Община Бургас и Регионален исторически музей – Бургас, Акве калиде се превърна в популярна дестинация за туристи както от страната, така и от чужбина.

През 2026 г. се планира разкопките да продължат, отново финансирани от Община Бургас.

