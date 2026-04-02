След като малко дете увисна от осмия етаж в Ямбол, какво разказват съседите и социалните служби? Как се е стигнало до тази опасна ситуация и кой носи отговорност?

Един от първите свидетели на случилото се е съседката Ива Цветанова, която подава сигнал на телефон 112, съобщава Нова.



„Цяла нощ не съм спала. Присъствах на истински ужас. След като видях, че идва патрулка, реших да пусна видео на живо и да започна да снимам, така че клипчето да бъде видяно от повече хора и да има бърза намеса на още компетентни органи, тъй като се касае за живота не само на детенцето, а и на полицаите. Видях първо детенцето, след това потърсих помощ, но като видях полицейската кола, реших да действам по този начин”, разказва съседката.



„Според мен това детенце не може да мине през металните пръчки на терасата. То може да е било спуснато на тази козирка като наказано, защото не се знае дали родителите са били достатъчно адекватни, когато се е случило това нещо, но това трябва да се разследва от органите на реда. Респект към полицаите за бързата намеса и координирани действия, за да спасят един човешки живот”, каза тя.

От Дирекция „Социално подпомагане“ в Ямбол също реагират незабавно. Децата са изведени от жилището и настанени в приемни семейства.

„Това, което констатирахме беше, че условията в апартамента са неблагоприятни за отглеждане на деца. Беше мръсно и видимо нямаше условия, при които децата да се отглеждат безопасно. Към момента те са настанени в две различни приемни семейства, тъй като възможно най-бързо потърсихме семейства на нашата територия, които могат да поемат грижа за тях. От тук нататък предстои търсене на възможност те да бъдат събрани в едно приемно семейство на територията на цялата страна”, каза в ефира на „Здравей, България” Росица Александрова, началник отдел, ДСП Ямбол.

„Днес предстои координационен механизъм. При кризисна ситуация и при поставени деца в риск се събира среща на мултидисциплинарния екип - това са Община Ямбол, полиция, прокуратура, Дирекция „Социално подпомагане“. Ще обменим информация и ще вземем възможно най-адекватни решения“, каза Александрова.

„Все още не съм провела разговор с майката, не мога да кажа защо е оставила децата. Относно това дали родителите са наркозависими също нямам информация“, допълни още тя.