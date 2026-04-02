Доверието на гражданите в работата на новото ръководство на МВР е повишено, каза служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев.

Две седмици преди изборите сигналите за изборни престъпления са няколкостотин процента повече в сравнение със сигналите, които са били на предните парламентарни избори, проведени октомври 2024 година, допълни Дечев.

“За нас това показва повишено доверие на гражданите в работата на новото ръководство на МВР и точно, защото доверието е повишено, заради това сигналите са много повече. Така тълкуваме ние тази статистика”, каза още Дечев.

По думите му се работи по сигнали с различни схеми. Има и конфискувани списъци с имена, включително в същата стая със списъците са намерени и лични карти. Не би трябвало личните карти на граждани да бъдат при друг. На същото място се откриват и пари, обясни Дечев.Той подчерта, че МВР работи без двоен стандарт. „Не работим само в определени райони и не си затваряме очите за други. Дори във фризьорски салони се откриват списъци с имена и приготвени пари“, посочи министърът.Изпълняващият длъжността главен секретар на МВР Георги Кандев представи обстановката във връзка с предстоящите избори на територията на ОД на МВР Добрич.

"Към 9 часа тази сутрин, 18 дни преди изборите, броят на получените сигнали е 22 към 3 броя за изборите през 2024 г. Броят на образуваните досъдебни производства е 16 към 0, броят на задържаните лица е 1 към 0 за миналите избори. Броят на предупредителните протоколи е 47 към 0. Шест пъти повече сигнали получаваме за тези избори в сравнение с изборите през 2024 година", заяви Кандев. Той коментира още, че гласовете струват между 50 и 100 евро.