Билетите за благотворителното събитие "Мач на Надеждата", което ще се проведе в град Бургас на 06.06.2026 г., вече може да бъдат закупени. Има и допълнителна опция, чрез която каузата може да бъде подпомогната. Припомняме, че средствата от срещата на звездите на терена ще бъдат дадени за подпомагане на „Комплексен онкологичен център" – Бургас, финансова и морална подкрепа за Любослав Пенев и Петър Хубчев, които водят своята битка с рака и за директна помощ за пациенти, които в момента преминават през трудното изпитание на коварната болест. Инициативата на футболната легенда Стилиян Петров.

Билетите вече са в продажба в мрежата на Eventim и партньорските обекти. Ценовите категории са разпределени по сектори, както следва:

Сектор А (блокове 3, 4, 5 и 6) – 40€

Сектор А (блокове 1, 2, 7 и 8) – 30€

Сектор В – 20€

Сектор Б – 12€

Сектор Г – 12€

Начини за закупуване:

Онлайн: В сайта на Eventim

Физически каси: В цялата страна в мрежата на Eventim – бензиностанции OMV, магазини Технополис, Orange, Office 1, както и на касите на Държавна опера и "Часовника" в Бургас.

Виртуален билет: За тези, които няма да имат възможност да присъстват на стадион "Лазур" на 06.06.2026 г., е осигурена опция за закупуване на виртуални билети в сайта на Eventim. Те позволяват на съмишленици от цял свят да се включат и да станат част от каузата.