Община Несебър обявява 3 април (петък) за ден на траур по повод кончината на Стефан Денев – уважаван гражданин и дългогодишен служител в Общинското звено по самоохрана.

“От името на Общината изказваме най-искрени съболезнования на семейството и близките му. Поклон пред паметта му!”, написаха от морската Община.

Денев бе убит от Живко Георгиев - Зоро, след скандал между двете им компании в заведение в Слънчев бряг. Зоро нанесъл зверски побой на Поляка, по пътя за Несебър, вследствие на който Стефан издъхнал.

Също в петък приятели и близки на жертвата ще протестират пред РУ на полицията в Слънчев бряг. Те ще настояват за прозрачност и справедливо наказание за убиеца.