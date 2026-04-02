Платформата стартира в морския град с широка партньорска мрежа, пълен набор от функционалности и решения, съобразени с динамиката на местната икономика

Wolt продължава бързата си експанзия в България с навлизането си в Бургас – един от най-активните и бързо развиващи се градове в страната. Компанията избира Бургас като следваща стратегическа стъпка, водена от живия градски ритъм, активната студентска общност, силния туристически поток и нарастващото търсене на бързи и удобни услуги.

Със старта на платформата жителите и гостите на Бургас получават достъп до разнообразна селекция от партньорски ресторанти и търговци – от любими местни заведения като G-Six Burgers и La Flor Bar & Grill до популярни международни вериги, както и до допълнителни категории като цветя, продукти за домашни любимци и специализирани магазини. Всички услуги са достъпни през приложението Wolt, с фокус върху удобството, надеждността и премиум потребителското изживяване.

„Бургас е град с ясно изразен жив ритъм – динамичен през цялата година, не само през летния сезон,“ коментира Ивайло Нецов, генерален мениджър на Wolt България, който лично направи първата доставка в града. „Това създава среда, в която бързината, разнообразието и надеждността не са просто предимство, а очакване. Wolt идва именно с това – решение, което помага на местния бизнес да достига до повече клиенти и да се развива в крак с тази динамика, като същевременно създаваме възможности за доходи и носим реално удобство в ежедневието на хората.“

Една апликация, много мини „спасения“

Wolt стартира в Бургас с всички ключови функционалности, вече добре познати в останалите градове, където работи. Потребителите могат да планират поръчки за конкретен ден и час, да комбинират продукти от различни търговци в една доставка или да създават групови поръчки – удобства, които се вписват естествено в ежедневието на домакинства, офиси и срещи с приятели.

Доставките се извършват всеки ден между 09:00 и 23:00 ч., като обхващат жилищни райони, офиси и обществени пространства, когато достъпът е възможен.





Партньорска мрежа и предложения за нови потребители

Платформата стартира с широка партньорска мрежа, която ще продължи да се разширява, за да предложи още по-богат избор на потребителите. Налични са и специални промоционални предложения, включително ексклузивни активности с KFC, както и допълнителни оферти от партньорските обекти.

Новите потребители могат да се възползват от 6 евро / 11,73 лв. отстъпка за всяка от първите си две поръчки, както и от 14 дни безплатна доставка. Плащанията се извършват с карта или в брой при доставка. Приложението Wolt е налично за iOS и Android, а поръчки могат да се правят и през уебсайта на www.wolt.com.

Потребителите имат достъп и до Wolt+ – абонаментната услуга на платформата, която предлага намалени такси за доставка и допълнителни предимства.

Още един ключов град в мрежата на Wolt

С навлизането си в Бургас Wolt добавя към мрежата си град, в който динамиката не се определя единствено от туристическия сезон, а е част от ежедневието през цялата година. Активният градски живот, развиващата се местна икономика и студентската общност създават среда, в която удобството е очакване, а не привилегия. Именно тук Wolt се позиционира като свързващо звено между потребители, бизнес и технологии – решение, което прави достъпа до услуги по-бърз, по-гъвкав и по-предвидим, създава радост и възможности за печалба.

За Wolt

Wolt е технологична компания, основана в Хелзинки с мисията да носи радост, удобство и доходи в кварталите по света. Wolt развива локални търговски платформи, свързващи хора, които искат да поръчат храна, стоки или продукти, с тези, заинтересовани от продажбата и доставката им. Wolt е основана през 2014 г. и обединява сили с DoorDash (NASDAQ: DASH) през 2022 г. Днес оперират заедно в над 30 държави. Научете повече на www.wolt.com.









