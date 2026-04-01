Във връзка с предстоящите избори за народни представители на 19 април 2026 г., Община Бургас осигурява транспорт на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването при заявка на следните адреси и телефони:

до 17.04.2026 г. в Центъра за обслужване на трудно подвижни лица (автогара „Запад“) от 8:30 до 16:30 часа, както и на телефони: 056 831 431, 0887 754 305

на 18.04. и 19.04.2026 г. в Транспортна къща на ул. „Александровска“ № 106 и на телефони: 056 810 943, 0888 910 739

Услугата се извършва на цената на билета за градски транспорт.

Местонахождение на избирателните секции на територията на община Бургас, определени за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването и мерки за осигуряване на достъпна среда на избирателите с увреждания до избирателните секции:

Дирекция „ЦАУ Приморие“

№ на избирателната секция № етаж/стая Място на гласуване Мерки достъп 02-04-00-003 I / 4 ОУ „Княз Борис I“ рампа 02-04-00-004 /при необходимост/ I / 5 ОУ „Княз Борис I“ рампа 02-04-00-017 I / 1 Търговска гимназия катерач 02-04-00-021 I / 106 ОУ „П. Р. Славейков“ рампа 02-04-00-031 I / 6 СУ „Св. св. Кирил и Методий“ парапет 02-04-00-036 I, партер / физкултурен салон ПГРЕ „Г. С. Раковски“ временна рампа 02-04-00-048 I / 5 СУ „Иван Вазов“ рампа и подвижна платформа 02-04-00-059 I / 5 ОУ „Любен Каравелов“ асансьор

Дирекция „ЦАУ Зора“

№ на избирателната секция № етаж/стая Място на гласуване Мерки достъп 02-04-00-266 I / 4 НУМСИ „Проф. Панчо Владигеров“ бетонна пътека 02-04-00-293 I / 11 ОУ „Васил Априлов“ рампа 02-04-00-270 I / 108 ОУ „Братя Миладинови“ рампа 02-04-00-278 I / 4 ПГ по туризъм временна рампа 02-04-00-281 I / 101 ОУ „Пейо Яворов“ входът е на ниво терен 02-04-00-303 I / 3 ПГ по транспорт подвижна платформа

Дирекция „ЦАУ Възраждане“

№ на избирателната секция № етаж/стая Място на гласуване Мерки достъп 02-04-00-074 I / 1 ПГ по дървообработване „Георги Кондов“ наличен вход на ниво терен 02-04-00-076 I / 1 ОУ „Христо Ботев“ наличен вход на ниво терен 02-04-00-084 I / 104 Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации рампа 02-04-00-104 I / 105 ОУ „Найден Геров“ рампа 02-04-00-110 I / 10 СУ „Петко Росен“ рампа 02-04-00-122 I / 112 ОУ „Елин Пелин“ асансьор 02-04-00-135 I / 5 СУ „К. Петканов“ рампа 02-04-00-149 I / 1.2 ОУ „Васил Левски“ – кв. Горно Езерово наличен вход на ниво терен

Дирекция „ЦАУ Освобождение“

№ на избирателната секция № етаж/стая Място на гласуване Мерки достъп 02-04-00-151 I / 1 СУ „Димчо Дебелянов“ рампа 02-04-00-166 I / 6 ОУ „Антон Страшимиров“ рампа 02-04-00-183 I / 13 СУ „Еп. Константин Преславски“ рампа – северен вход

Дирекция „ЦАУ Изгрев“

№ на избирателната секция № етаж/стая Място на гласуване Мерки достъп 02-04-00-206 I / 1 ОУ „Георги Бенковски“ рампа 02-04-00-217 I / 123 НЕГ „Гьоте“ рампа 02-04-00-221 I / 1 ОУ „Св. Климент Охридски“ рампа 02-04-00-228 I / 6 ПГХТ „Акад. Н. Зелински“ рампа 02-04-00-235 I / 2 СУ „Йордан Йовков“ рампа 02-04-00-245 I / 106 АЕГ „Гео Милев“ рампа 02-04-00-253 I / 2 ОУ „Христо Ботев“ – кв. Сарафово рампа 02-04-00-262 I / 1 ОУ „Св. Климент Охридски“ – кв. Рудник на ниво терен 02-04-00-330 I „МБАЛ - Бургас“ АД рампа

Дирекция „ЦАУ Долно Езерово“