Във връзка с предстоящите избори за народни представители на 19 април 2026 г., Община Бургас осигурява транспорт на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването при заявка на следните адреси и телефони:
- до 17.04.2026 г. в Центъра за обслужване на трудно подвижни лица (автогара „Запад“) от 8:30 до 16:30 часа, както и на телефони: 056 831 431, 0887 754 305
- на 18.04. и 19.04.2026 г. в Транспортна къща на ул. „Александровска“ № 106 и на телефони: 056 810 943, 0888 910 739
Услугата се извършва на цената на билета за градски транспорт.
Местонахождение на избирателните секции на територията на община Бургас, определени за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването и мерки за осигуряване на достъпна среда на избирателите с увреждания до избирателните секции:
Дирекция „ЦАУ Приморие“
|№ на избирателната секция
|№ етаж/стая
|Място на гласуване
|Мерки достъп
|02-04-00-003
|I / 4
|ОУ „Княз Борис I“
|рампа
|02-04-00-004 /при необходимост/
|I / 5
|ОУ „Княз Борис I“
|рампа
|02-04-00-017
|I / 1
|Търговска гимназия
|катерач
|02-04-00-021
|I / 106
|ОУ „П. Р. Славейков“
|рампа
|02-04-00-031
|I / 6
|СУ „Св. св. Кирил и Методий“
|парапет
|02-04-00-036
|I, партер / физкултурен салон
|ПГРЕ „Г. С. Раковски“
|временна рампа
|02-04-00-048
|I / 5
|СУ „Иван Вазов“
|рампа и подвижна платформа
|02-04-00-059
|I / 5
|ОУ „Любен Каравелов“
|асансьор
Дирекция „ЦАУ Зора“
|№ на избирателната секция
|№ етаж/стая
|Място на гласуване
|Мерки достъп
|02-04-00-266
|I / 4
|НУМСИ „Проф. Панчо Владигеров“
|бетонна пътека
|02-04-00-293
|I / 11
|ОУ „Васил Априлов“
|рампа
|02-04-00-270
|I / 108
|ОУ „Братя Миладинови“
|рампа
|02-04-00-278
|I / 4
|ПГ по туризъм
|временна рампа
|02-04-00-281
|I / 101
|ОУ „Пейо Яворов“
|входът е на ниво терен
|02-04-00-303
|I / 3
|ПГ по транспорт
|подвижна платформа
Дирекция „ЦАУ Възраждане“
|№ на избирателната секция
|№ етаж/стая
|Място на гласуване
|Мерки достъп
|02-04-00-074
|I / 1
|ПГ по дървообработване „Георги Кондов“
|наличен вход на ниво терен
|02-04-00-076
|I / 1
|ОУ „Христо Ботев“
|наличен вход на ниво терен
|02-04-00-084
|I / 104
|Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации
|рампа
|02-04-00-104
|I / 105
|ОУ „Найден Геров“
|рампа
|02-04-00-110
|I / 10
|СУ „Петко Росен“
|рампа
|02-04-00-122
|I / 112
|ОУ „Елин Пелин“
|асансьор
|02-04-00-135
|I / 5
|СУ „К. Петканов“
|рампа
|02-04-00-149
|I / 1.2
|ОУ „Васил Левски“ – кв. Горно Езерово
|наличен вход на ниво терен
Дирекция „ЦАУ Освобождение“
|№ на избирателната секция
|№ етаж/стая
|Място на гласуване
|Мерки достъп
|02-04-00-151
|I / 1
|СУ „Димчо Дебелянов“
|рампа
|02-04-00-166
|I / 6
|ОУ „Антон Страшимиров“
|рампа
|02-04-00-183
|I / 13
|СУ „Еп. Константин Преславски“
|рампа – северен вход
Дирекция „ЦАУ Изгрев“
|№ на избирателната секция
|№ етаж/стая
|Място на гласуване
|Мерки достъп
|02-04-00-206
|I / 1
|ОУ „Георги Бенковски“
|рампа
|02-04-00-217
|I / 123
|НЕГ „Гьоте“
|рампа
|02-04-00-221
|I / 1
|ОУ „Св. Климент Охридски“
|рампа
|02-04-00-228
|I / 6
|ПГХТ „Акад. Н. Зелински“
|рампа
|02-04-00-235
|I / 2
|СУ „Йордан Йовков“
|рампа
|02-04-00-245
|I / 106
|АЕГ „Гео Милев“
|рампа
|02-04-00-253
|I / 2
|ОУ „Христо Ботев“ – кв. Сарафово
|рампа
|02-04-00-262
|I / 1
|ОУ „Св. Климент Охридски“ – кв. Рудник
|на ниво терен
|02-04-00-330
|I
|„МБАЛ - Бургас“ АД
|рампа
Дирекция „ЦАУ Долно Езерово“
|№ на избирателната секция
|№ етаж/стая
|Място на гласуване
|Мерки достъп
|02-04-00-309
|I / 101
|ОУ „Христо Ботев“ – кв. Долно Езерово
|секцията е непосредствено до входа на училището на приземен етаж
