Оранжев и жълт код за значителни валежи обявиха от НИМХ в голяма част от България в четвъртък, 2 април.

По-сериозното предупреждение е в сила за областите Смолян, Кърджали, Хасково и част от Пловдив. Жълт код е издаден за Пазарджик, Ямбол, Сливен, Стара Загора, Велико Търново, Благоевград, Кюстендил, Перник, Кюстендил, София и София-област, части от Габрово, Ловеч, Монтана, Видин, Враца, Пловдив.

През следващото денонощие времето над страната ще остане облачно, а на много места се очакват валежи от дъжд. Значителни като количество ще бъдат те в Южна България и планинските райони. Вятърът ще бъде умерен, временно силен, от изток-североизток, а след обяд в централните южни части на страната ще се ориентира от юг. Минималните температури ще бъдат между 4 и 9 градуса, в София - около 4, а максималните - между 7 и 12 градуса, в столицата - около 7.

В планините също ще бъде облачно и дъждовно, като в Рило-Родопската област и Стара планина валежите ще са значителни. На местата с надморска височина между 1400 и 1800 метра дъждът ще преминава в сняг. Ще духа силен юг-югоизточен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 2 градуса, а на 2000 метра - около минус 2.

По Черноморието облачността ще се задържи значителна, с валежи от дъжд, като по южното крайбрежие те ще бъдат по-обилни. Вятърът ще бъде умерен, временно силен, от североизток. Максималните температури ще достигнат 9-10 градуса. Температурата на морската вода е 8-10 градуса, а вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.