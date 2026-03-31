Министерството на здравеопазването

публикува за обществено обсъждане проект на наредба за създаване на специализиран фонд. Той ще финансира дейности за

превенция и лечение на хазартната зависимост

, съобщиха от ведомството пред БГНЕС.

По данни на

Националната агенция за приходите

близо 50 000 души

доброволно са ограничили достъпа си до залагания. Статистиката от края на миналата година показва, че

над 54 000 българи

вече са регистрирани

официално като

хазартно зависими.



Проектът регламентира как ще се управляват и разпределят парите за терапия и ограничаване на риска сред младежите. Средствата ще идват от годишните вноски на организаторите на хазартни игри. Тези изисквания влязоха в Закона за хазарта заедно със строгата забрана за реклама в медиите, като операторите бяха задължени да плащат такса за социална отговорност. Половината от тази вноска е предназначена за здравното министерство.

Досега в страната липсваха целенасочени държавни мерки. Преди две години здравните власти признаха, че специолизирани програми за лечение на хазарта няма, а се разчита само на психологично консултиране. Новата наредба въвежда ясен ред за кандидатстване и финансиране на проекти за подкрепа.