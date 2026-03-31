Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ (ИАМН) засилва контрола срещу нерегламентираните плащания в болниците. Това обяви пред БНР новият директор на агенцията д-р Атанас Атанасов, който пое поста



Според д-р Атанасов най-честата причина за незаконни доплащания е предлагането на задължителни „пакети с допълнителни услуги“. Те включват дейности като информационен асистент, обучение против падане и административни такси, които не са пряко свързани с лечението. Пациентите често не могат да бъдат хоспитализирани, ако не закупят тези услуги.

Подобни практики се наблюдават както в големи университетски болници, така и в частни клиники. Атанасов посочи, че лечебните заведения с предишни провинения ще бъдат поставени в „рискова“ група и ще подлежат на периодичен контрол. Той отбеляза, че въпреки санкциите болниците продължават да изискват таксите, тъй като глобите са незначителни на фона на техния оборот.

Агенцията вече извършва съвместни инспекции с Националната здравноосигурителна каса (НЗОК). През миналото лято двете институции, заедно с ДАНС и АДФИ, започнаха масови проверки в десетки лечебни заведения в страната. ИАМН предава констатациите си и на прокуратурата, както се случи след установените пропески при лечението на 15-годишната Даная.

В предаването „Преди всички“ д-р Атанасов призова пациентите да четат внимателно документите за информирано съгласие. Той предупреди, че след подписване тези бланки често се превръщат в правно обвързващ договор за заплащане на допълнителните услуги.



в средата на март. Ограничаването на незаконните такси за медицинска помощ става приоритет на институцията след серия публикации за искани суми от пациенти.