Министърът на младежта и спорта Димитър Илиев е освободил ръководството на Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“ и е прекратил правомощията на управителния съвет и изпълнителния директор. Това става ясно от официално писмо, изпратено до членовете на управата, съобщава bTV.

Вчера от ведомството съобщиха, че се подготвя подобно действие заради блокирани изплащанията на печалби над 5000 евро.

Със заповед от 25 март 2026 г. са прекратени договорите за управление и контрол на предприятието, както и правомощията на всички засегнати лица. Решението вече е заявено за вписване в Търговския регистър.

От същата дата бившите членове на управителните органи губят правото да извършват каквито и да било действия от името на тотализатора. Това включва подписване на договори, провеждане на обществени поръчки, разпореждане с имущество, извършване на плащания и поемане на задължения.

В документа изрично се посочва, че всяко действие в нарушение на заповедта ще се счита за незаконосъобразно и може да доведе до лична имуществена и наказателна отговорност.

Управителният съвет на тотото е назначен след конкурс през март 2025 г., след скандала с топка 41 в тиража 5 от 35.

„2025 г. е рекордна във всички отношения за Български спортен тотализатор. От гледна точка на продажби, от гледна точка на данъци. Имаме ръст в абсолютно всички финансови резултати. Също така миналата година сме продали рекорден брой талони и рекорден брой комбинации. Нашата цел, ако си завършим мандата – да генерираме 1 млрд. евро годишен оборот и да заделяме 250 млн. евро за спорт. Тази сума е достатъчна да покрие разходите на федерации, клубове, ремонти на спортни съоръжения “, обяви на брифинг вчера шефът на Спортния тотализатор Любомир Петров.

Според Петров няма законова причина за това, като твърди, че новото ръководство не е избрано след конкурс.