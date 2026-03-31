Футболната звезда Стилиян Петров събира легенди на българския и световен терен за „Мач на надеждата“ в Бургас. Той ще се проведе на 6 юни на стадион „Лазур“, като билетите вече са в продажба. Събраните средства имат благородна цел – подпомагане на хората, които минават през трудния път на лечение на онкологични заболявания. С тях ще бъде купена важна апаратура за хирургичното лечение в КОЦ-Бургас, както и лечението на Любослав Пенев и Петър Хубчев. Днес Стилиян Петров, който самият преодоля онкологично заболяване, даде пресконференция за мащабното благотворително събитие, на която присъстваха кметът Димитър Николов, треньорът Димитър Димитров, който също премина през тежката диагноза, футболистът Стойко Сакалиев, който имаше среща с болестта в семейството, както и представителите на Клиниката по хирургия към КОЦ-Бургас – началникът проф. Киров и опитният хирург д-р Николай Киселков.

„Мачът на надеждата е повече от футбол. Аз знам колко е важна подкрепата за всички хора, които се борят с онкологични заболявания. Отборите от български и световни звезди ще бъдат допълнени с актьори от страната и чужбина. Мачът ще се играе на стадион „Лазур“, който до 6-и юни ще бъде в перфектно състояние. Билетите са в продажба онлайн. Бургазлии ще имат възможност да си закупят билетите на касата на Операта. Ще направим невероятен празник за Бургас“, каза Стилиян Петров.

„Трябва да сме обединени, да имаме отговорност, ние искаме да помагаме. Понякога всеки един от нас иска да забрави през какво сме преминали, но за съжаление не можем и никога няма да го забравим. Затова ставаме съпричастни по пътя и проблемите на тези, които се борят в момента“, каза още футболната звезда.

„Убеден съм, че решението това събитие да бъде тук, е отношение към Бургас, в това число и към Комплексния онкологичен център, където има хирурзи със златно сърце, които ежедневно се борят с това заболяване. Трябва всички фенове да бъдат съпричастни.“, заяви кметът Димитър Николов.

Бургаският хирург д-р Киселков, който ежедневно се бори за по-добро качество на живот на пациентите, обясни за какво ще служи новата апаратура. Та засяга пациентите най-вече с рак на гърдата или с меланом.

„Това е гама сонда, без която пациентите не могат да получат адекватно лечение или им се правят операции в по-голям обем, отколкото е нужен. Тази гама сонда се използва за определяне на потенциален лимфен възел, който би поел метастазата, ако тя съществува и това помага да се оперира само този възел. Така се дава шанс за по-качествен живот.", каза д-р Киселков.
















