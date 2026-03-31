Тринадесетото издание на Международен литературен и филмов ученически конкурс “Който спаси един човешки живот, спасява цяла вселена” наближава своя финален етап. Тазгодишната тема “В главната роля: Човечността” вдъхнови 140 млади автори от 10 държави /България, Израел, Италия, Словакия, Румъния, Черна Гора, Австрия, Германия, Франция, Полша/, които чрез средствата на художествената литература и похватите на киното, обрисуваха толерантността и човечността като непреходни човешки ценности.

За пета поредна година 30-те номинирани автори от България и чужбина ще бъдат поканени да участват в тридневния Международен младежки литературен и филмов фестивал „Приятелството – смисъл и спасение” в Бургас. Програмата на младежкия форум включва срещи с именити български и чуждестранни писатели, историци и режисьори, изложби, игри и много изненади за участниците.

Акцент в програмата на фестивала ще бъде тържествената церемония по награждаване, когато ще станат ясни победителите в XIII литературен и филмов конкурс.

Творбите на авторите от България и в категория “Видео разказ” оценява комисия в състав: Радостина Николова – старши експерт в Министерството на Образованието и Науката, Георги Бърдаров – писател, специалист по етно-религиозни конфликти, Румен Леонидов – поет и издател, Асен Йорданов – журналист и поет, Алберта Алкалай – създател на конкурса и председател на ЦЕБС „Алеф”.

Съвсем скоро ще бъдат оповестени и номинациите в категория „Художествен разказ - чуждестранни автори”, които са селектирани от международното жури в състав: Ивана Марксфелдова – експерт в политическия департамент на Президента на Словакия, Веред Елрон – бивше културно аташе в Посолството на Държавата Израел в България, Фелисия Валдман – Директор на Центъра за еврейски изследвания „Голдщайн-Горен“ към Държавния университет в Букурещ и Дорота Фатер - Директор на полското училище към Посолството на Полша в София.

От началото на възникването на литературната надпревара Пазителите на паметта вече наброяват 2340 от 16 различни държави: България, Израел, Великобритания, Чехия, Италия, Румъния, Австрия, Унгария, Германия, Украйна, Словакия, Полша, Испания, Франция, Черна Гора и Латвия.

СПИСЪК НА НОМИНИРАНИ УЧАСТНИЦИ

13 МЕЖДУНАРОДЕН ЛИТЕРАТУРЕН И ФИЛМОВ УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС

„КОЙТО СПАСИ ЕДИН ЧОВЕШКИ ЖИВОТ, СПАСЯВА ЦЯЛА ВСЕЛЕНА”

КАТЕГОРИЯ „ХУДОЖЕСТВЕН РАЗКАЗ ОТ БЪЛГАРИЯ” /по азбучен ред/

1. Александра Колеолова (19 г.), ПГРЕ ,,Г. С. Раковски” – Бургас

2. Златомира Балболова, (17 г.), ППМГ "Акад. Никола Обрешков" гр. Бургас

3. Ивелин Иванов, (16 г.), ПГМЕТ "Стойчо и Кица Марчеви" гр. Хасково

4. Изабела Йовова, (16 г.), 134 СУ "Димчо Дебелянов" ORT school, София

5. Йоана Василева (17 г.) МГ “Д-р Петър Берон”, ЛК “Касталия”, Варна

6. Йоана Костадинова, (16 г.), 134 СУ "Димчо Дебелянов" ORT school, София

7. Николай Павлов (17 г.), Професионална гимназия по транспорт, Бургас

8. Северина Ангелова (17 г.) СУ” Никола Йонков Вапцаров”, гр.Царево

Резерви:

Първа резерва: Кристиян Стефанов (18 г.) ПГМЕТ “Стойчо и Кица Марчеви” - град Хасково

Втора резерва: Румен Ангелов (17 г.) Софийска гимназия по хлебни и сладкарски технологии (СГХСТ), гр. София

КАТЕГОРИЯ „ВИДЕО РАЗКАЗ” /по азбучен ред/

1. Алфия Галиуллина (15 г.), Валерия Коджаиванова (16 г.), Миа Йорданова (15 г.) - НЕГ "Гьоте", гр. Бургас

2. Елдар Казимировски (18 г.), Анджелика Казимировски (15 г.), Даниел Сапир (17г.) , ОРТ „Науки и изкуства“, гр. Нахария, Израел

3. Елена Петрова (18 г.) и Ерен Али (16 г.), клуб "Историкон" към Средно училище "Васил Левски" – Крумовград

4. Зорница Николова (18 г.) "НПГПТО.М.В.Ломоносов, гр. София

5. Зорница Райкова (17 г.) и Калоян Велин (17 г.) - АЕГ „Гео Милев“ гр. Бургас

6. Кристияна Дундакова (16 г.) и Павел Илиев (17 г.) - СУ “Стоян Заимов”, град Плевен,

7. Мартин Цветков (18 г.), АЕГ „Гео Милев“, гр. Бургас

8. Майкъл Мелихер (18 г.) Практическо училище в гр. Пиещани, Словакия

Събитието се провежда под патронажа на Министерство на културата и с финансовата подкрепа на Община Бургас.