Язовир „Камчия“, който осигурява питейна вода за Варна и региона, прелива към 30 март. Това съобщиха от Министерството на околната среда и водите (МОСВ), позовавайки се на данни от ВиК-Бургас.





По информация на БНР – Радио Варна, притокът към водоема достига 51,16 куб. м в секунда, а преливането е с дебит от 34,5 куб. м в секунда. В момента съоръжението разполага с 236,97 млн. куб. м вода, надхвърляйки капацитета си до 101%. Общият дневен разход, включително прелялото количество, е близо 37 куб. м в секунда.

Въпреки пълния обем на съоръжението, водоснабдяването на Варна е изправено пред рискове. Управителят на местното ВиК дружество инж. Веселин Русев наскоро предупреди, че 100-километровата деривация между язовира и града има множество компроментирани учъстъци. Тръбите са на половин век, а алтернативно захранване от карстовите извори в Девня все още не е изградено.

Състоянието на водните съоръжения в региона е обект на регулярни инспекции заради предишни предупреждения. Още през миналата година проверки на държавните органи установиха сериозни проблеми с техническото състояние на редица водоеми и критични участъци по поречието на река Камчия. Липсата на адекватна поддръжка увеличава риска от наводнения при интензивен приток.