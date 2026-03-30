Утре, 31 март, от 9 часа започва подмяната на асфалтовата настилка на ул.“ Христо Ботев“.

За целта поетапно ще се въвежда временна организация на движението в зависимост от лентата, в която ще се извършват строително-ремонтните дейности и движението на превозни средства ще е затруднено.

Ремонтите дейности ще започнат в участъка от ул. „Сан Стефано“ до ул. „В. Левски“.

Община Бургас се извинява за причиненото временно неудобство и препоръчва през това време водачите на моторни превозни средства да използват обходни маршрути.