ПГСАГ „Кольо Фичето“ – Бургас изпраща победители, които ще представят гимназията и града в националния кръг на състезанието „Най-добър млад строител“. Това са Георги Прангов, който се класира първи в дисциплината „Облицовки и настилки“, Георги Димитров и Теодор Гавраилов – отборът победител в дисциплина „Зидарии“.

Бургаската гимназия бе домакин на регионалния кръг на състезанието, в което мериха знания и умения класираните на първи места на училищните кръгове от професионални гимназии със строителен профил от 7 града - Бургас, Казанлък,Кърджали, Сливен, Стара Загора, Хасково и Ямбол.

Терен за теоретичната и практическата част в четири дисциплини стана Експозиционен център „Флора“. Два дни, изпълнени с труд, концентрация, професионализъм и вдъхновение, днес намериха достоен завършек.

Заедно с учениците от Бургас, за националния кръг се класираха и други млади строители: Мустафа Мустафов - СПГСГ „Арх. Георги Козаров“ – Сливен, победител в дисциплина „Мазилки, шпакловки и бояджийски работи“ и отборите победители в дисциплините „Сухо строителство“ и „Зидарии“ Васил Колев, Васко Василев, Иван Златев, Даниел Митев - ГСАГД „Кольо Фичето“ – Ямбол.

Ямболската професионална гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн с директор Мария Тонкова е на първо място в отборното класиране – нейните ученици събраха най-много точки от всички възможни дисциплини. Втора е ПГСАГ „Кольо Фичето“ – Бургас с директор инж. Даниела Симеонова, а трети - СПГСГ „Арх. Георги Козаков“ – гр. Сливен, с директор инж.Красимир Георгиев. За първи път Казанлък участва с пълен отбор в регионалното състезание и резултатът от упорития труд на преподаватели и ученици е налице - гимназията има класиран отбор в призовата тройка на дисциплината "Зидарии".

„Доказахте, че строителството не е просто професия, то е мисия да създаваш, да оставяш следа. Всеки от вас показа воля, талант и смелост да се изправи пред предизвикателството“, поздрави победителите инж. Даниела Симеонова, директор на ПГСАГ „Кольо Фичето“. Освен медали, всички получиха награди от училището-домакин, от Камара на строителите в България, както и от фирмите-партньори.

Организаторите благодарят за високия професионализъм и отговорност на членовете на журито по направления, както и на фирмите, които традиционно подкрепят състезанието: „Мегахим“, „Кнауф България“, „Хенкел България“, „Лео – бетонови изделия“, „Просперити констръкшън“, „Интерстрой 16“, „Винербергер“, „Планекс“, „Билдникс“, „Бошнаков“.

Състезанието уважиха зам.-кметът по строителството на Община Бургас инж. Чанка Коралска, главният архитект арх. Тихомир Райчев, л.арх. Светлана Танева, л.арх. Мариела Маринова от Лесотехническия университет, Христина Димитрова и Деян Божинов – старши експерти в РУО Бургас, Николай Манолов – член на УС на ОП на Камара на строителите – Бургас, Анна Панайотова – председател на обществения съвет на гимназията и представители на фирмите - партньори.

Пълен списък на победителите:

Дисциплина „Мазилки, шпакловки и бояджийски работи“ - индивидуална

1 място Мустафа Мустафов - СПГСГ „Арх. Георги Козаров“ – Сливен

2 място Тодор Иванов - ГСАГД „Кольо Фичето“ – Ямбол

3 място Веселин Янков - ПГДС „Цар Иван Асен II“ – Хасково

Дисциплина „Облицовки и настилки“ - индивидуална

1 място - Георги Прангов - ПГСАГ „Кольо Фичето“ – Бургас

2 място Михаил Колев - ПГСАГ „Лубор Байер“ – Стара Загора

3 място - Бончо Станчев - СПГСГ „Арх. Георги Козаков“ – Сливен

Дисциплина „ Сухо строителство“ - отборна

1 място – Васил Колев и Васко Василев - ГСАГД „Кольо Фичето“ – Ямбол

2 място – Симеон Симеонов и Светлана Танева - ПГСАГ „Кольо Фичето“ – Бургас

3 място - Александър Делчев и Данаил Кръстев ПГДС „Цар Иван Асен II“ – Хасково

Дисциплина „Зидарии“ – отборна

1 място два отбора – Иван Златев, Даниел Митев - ГСАГД „Кольо Фичето“ – Ямбол

Георги Димитров, Теодор Гавраилов - ПГСАГ „Кольо Фичето“ – Бургас

2 място – няма класиран

3 място – Пламен Тодоров и Мерт Байрактар – ПГ „Иван Хаджиенов“ – Казанлък