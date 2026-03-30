В Бургас се проведе ежегодния семинар по водолазна медицина. Събитието се организира от Сдружение с нестопанска цел „Приятели на морето – Бургас“ и водолазен център „Синхрон“. Водещ на форума беше видния български военен лекар и практикуващ водолаз проф. д-р Никола Шопов, д.м.н. от ВМА –Варна, катедра „Авиационна и морска медицина“.

Д-р Шопов е специализирал Хипербарна медицина в Италия. Автор на десетки публикации и статии в международни и наши списания. Член на Италианската асоциация по подводна и хипербарна медицина (SIMSI), DAN – Diver Alert Network и Българското сдружение по авиационна, морска и космическа медицина.

Притежава дългогодишен опит при работа с водолази в барокамера.

Темата на семинара този път беше: “Медицински аспекти при използване на системи със затворен цикъл (CCR)”. Този тип техника за гмуркане е иновативна и тепърва набира популярност сред любителите на подводното царство.

Д-р Шопов говори пред присъстващите още и за превантивните действия, които е нужно да се предприемат при всяко едно гмуркане с водолазни системи със затворен и полуотворен цикъл, за да бъде предотвратено възникването на рискови и опасни за здравето и живота на водолазите ситуации.

Специалистът разказа подробно за това какви са физиологичните аспекти за провеждане на водолазни спускания и посочи основните действия, които е нужно да предприемем, за да окажем първа помощ на пострадал при възникване на инциденти с разглежданата техника. Той разказа различни случаи от практиката.

Професорът отговори и на множество зададени въпроси.

Стоян Димитров от сдружение „Приятели на морето - Бургас“ , водолазният инструктор от клуб „Scuba4stars“ Пламен Миховски и проф. д-р Никола Шопов обясниха особеностите при работа с водолазни системи със затворен цикъл на различни производители и посочиха какви са техните предимства и недостатъци, сравнени едни с други. Бяха коментирани принципите на работа на апаратурата.



Семинарът по водолазна медицина се провежда в Бургас ежегодно, като през настоящата година бе неговото шестнадесето поред издание. Събитието винаги протича при много голям интерес, като гости са водолази от цялата страна.

