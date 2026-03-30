Рядък и впечатляващ улов раздвижи рибарския сезон, след като в Черно море бе изваден огромен калкан с тегло 15 килограма. Необичайно голямата риба веднага привлече вниманието както на местните рибари, така и на търговците, тъй като подобни екземпляри се срещат изключително рядко.

Гигантският калкан е уловен от рибаря Джеват Байрак край Черноморския турски град Синоп. По информация от местни източници това е един от най-големите калкани, хващани в региона през последните години, пише "Марица". Опитният рибар Айхан Туран поясни, че обичайно в мрежите попадат калкани между 3 и 7 килограма.

„Толкова голям калкан се вижда рядко. За колегата това е като празнична премия. Надяваме се остатъкът от сезона да бъде по-плодороден“, коментира той.

Четирицифрена цена на пазара

Уловът има и сериозно търговско значение. Според данни от рибните пазари килограм калкан се продава между 1000 и 1200 турски лири. Това означава, че 15-килограмовият екземпляр може да достигне стойност между 15 000 и 18 000 турски лири..

При актуалния курс 1 евро = 51,38 турски лири, цената на гигантската риба възлиза приблизително на: 290 - 350 евро, което подчертава високата стойност на тази ценена черноморска риба. В български магазин калканът би струвал около 500 евро.

Рибари от района отбелязват, че настоящият сезон до момента не оправдава очакванията, а уловът е по-слаб в сравнение с предишни години. Именно затова появата на толкова едър калкан се приема като добър знак за следващите седмици.

Калканът е една от най-ценените риби в Черно море и се смята за деликатес, особено през пролетния сезон. Големите екземпляри са изключително редки, а уловът им често предизвиква силен интерес сред ресторантьори и търговци.

Местни рибари се надяват, че появата на 15-килограмовия гигант край Синоп ще бъде сигнал за по-добър сезон и по-богат улов през следващите дни.