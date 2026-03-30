Атмосферното налягане ще се повишава и ще бъде около средното за месеца, след обяд отново ще започне да се понижава.

През следващото денонощие ще преобладава облачно време с временни разкъсвания на облачността, главно в часовете преди пладне над Югозападна България. Все още ще има превалявания от дъжд, на повече места в източните райони, а след обяд и в планинските. Ще духа умерен, в Дунавската равнина и западната част на Горнотракийската низина и временно силен вятър от север-северозапад, който вечерта почти навсякъде ще отслабне.

Минималните температури ще бъдат между 2° и 7°, по-ниски в югозападните райони, максималните в повечето места ще бъдат между 9° и 14°. В София минималната температура ще бъде около 3°, максималната – около 9°.

Над планините облачността ще бъде разкъсана, предимно значителна след пладне, когато на изолирани места ще превали, по високите части – сняг. Ще духа до умерен, по билото на Източна Стара планина и силен запад-северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 4°, на 2000 метра – около минус 1°.

По Черноморието ще бъде облачно, на места с превалявания от дъжд. Ще духа умерен, по северното крайбрежие до силен северозападен вятър. Максималните температури ще са 12°-13°. Температурата на морската вода е 7°-8°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.