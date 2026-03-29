За самокатастрофирал автомобил в Кресненското дефиле предупреждават във фейсбук групата "Кулата-Промахон".

Не се съобщава за жертви или пострадали, от снимката не се вижда в пътния инцидент да е участвало и друго превозно средство.

За щастие, не е имало насрещно движещи се автомобили и се е избегнал челен сблъсък.

Засега не са ясни и причините автомобилът да се озове на ската, пресичайки платното в посока границата. Най-вероятно несоъбразена скорост е довела до инцидента.

Чудо е, че возилото не се е преобърнало, а някак си се е задържало върху каменистия склон.