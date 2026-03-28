Българово излезе на мащабна акция, за да върне гората си, която изгоря през лятото на миналата година в един от най-страшните пожари в Бургаска област. Над 5 хил. дръвчета бяха засадени от местни жители. В инициативата под мотото „Да посадим бъдещето заедно“ се включиха хора на различни възрасти – от деца на съвсем крехка възраст до баба Ванче на 92 години.

„Благодаря на всички, които днес се включиха в залесяването на част от терена на изгорялата гора над Българово през миналото лято. Видях толкова много хора! Вижте най- възрастната участничка- леля Ванче на 92 години и малките Памела, Тея и Бети, браво на родителите им!“, каза Димитър Николов – кмет на община Бургас, на чиято територия се намира Българово.