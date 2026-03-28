На 29 март в катедралния храм „Св. св. Кирил и Методий“ в гр. Бургас ще бъде отслужена Архиерейска Василиева св. Литургия.

Богослужението ще бъде възглавено от Негово Високопреосвещенство Сливенския митрополит Арсений.

Начало на Литургията: 09:00 ч.

В събота 28 март от 17:00 ч. в катедралния храм Св. св. Кирил и Методий в Бургас, по повод Петата неделя на Великия пост, ще се проведе беседа на тема:

„Св. Мария Египетска: срещата с Христос в края на пустинята“

Лектор ще бъде д-р Златина Каравълчева.

Д-р Каравълчева е завършила история, специалност „Византийска история“, в Софийски университет Св. Климент Охридски. Тя е доктор по история и е специализирала гръцки език и византийска история в Атинския университет. Автор е на учебни пособия за християнско ограмотяване на деца.