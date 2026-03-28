Днес, 28 март, до 14 ч. са възможни краткотрайни прекъсвания в продажбата на винетки и маршрутни карти, предупредиха от Агенция „Пътна инфраструктура“.

В резултат на сработила защита, свързана с външното електрозахранване, тази сутрин имаше временни прекъсвания в продажбата на винетки и маршрутни карти. Това не е засегнало процесите по таксуване чрез бордови устройства и GPS тракери за тежкотоварни превозни средства над 3,5 тона, добавят от АПИ.

Краткотрайни прекъсвания до 14 ч. са възможни отново поради провеждането на допълнителни тестове.

От „Национално тол управление“ се извиняват на водачите за причиненото неудобство.