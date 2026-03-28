По данни на НИМХ времето в днешната събота ще остане променливо и неустойчиво. През нощта срещу събота се очакват облаци и валежи от дъжд, а в планините и планинските райони – от сняг.

Минималните температури ще бъдат между 3° и 8°, за София – около 4°. В Западна България ще духа слаб до умерен северозападен вятър, докато в останалата част от страната той ще бъде от изток-югоизток.

Временно подобрение преди нови валежи следобед

Преди обяд в много райони на Южна България валежите временно ще спрат, а облачността ще се разкъса и намалее. Това подобрение обаче ще бъде краткотрайно.

Следобед облачността отново ще се увеличи, ще бъде предимно купесто-дъждовна и на много места ще завали. В южните и източните райони има условия и за гръмотевици.

Вятърът в Западна България ще остане от северозапад – слаб до умерен, а в останалите райони постепенно ще се ориентира от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 11° и 16°, за София – около 10°.

Атмосферното налягане ще се повишава бавно, но ще остане значително по-ниско от обичайното за месеца.

Сняг в планините и облачно време по Черноморието

В планините ще бъде облачно, с валежи от сняг, а под 1200 метра – от дъжд и сняг. Ще духа умерен и силен вятър от юг-югоизток. Температурите ще достигнат около 3° на 1200 метра и около минус 2° на 2000 метра.

По Черноморието ще преобладава облачно време с временни прекъсвания на валежите от дъжд. Вятърът ще бъде умерен от изток-югоизток, като до края на деня ще се ориентира от североизток. Максималните температури ще са между 11° и 13°. Температурата на морската вода остава 7°-9°, а вълнението – 2-3 бала.

Какво време ни очаква в неделя и понеделник

В неделя ще се задържи облачно време с валежи в страната. Има повишена вероятност в Централна Северна и Североизточна България, както и в югоизточните райони, валежите да бъдат значителни по количество. Вятърът ще бъде слаб до умерен от север-северозапад.

В понеделник валежите ще продължат, но ще бъдат на по-малко места и с по-малки количества. Очакват се и временни разкъсвания на облачността. Дневните температури ще останат сравнително ниски и ще се понижат слабо.