Хората да гледат дали върху агнешкото месо има син печат, който показва, че месото е българско, както и кодовете, които показват дали яйцата са български. Това препоръчаха в навечерието на Великденските празници от Министерството на земеделието и от Агенцията по храните. В кода на яйцата трябва да има буквите BG, ако са български.

Ако има месо с две етикетчета, залепени едно върху друго, хората или да откажат да го купят, или да помолят някой от персонала да отлепи горното етикетче, за да видят да не би отдолу да се крие различен срок на годност, да търсят в региона, в който работят фермерски пазари, посъветва министърът на земеделието Иван Христанов.

Ангел Мавровски от Агенцията по храните препоръча, ако хората са си поръчали агнешко от ферма, да не возят живи животни. “Лично аз ще си взема агне от ферма. Моята препоръка е да не се транспортират живи животни. Ако взимат, каквото и да се прави, нека си го свършат в самата ферма”, обясни той.

Министър Христанов изтъкна, че целта на продължаващата акция “Чиста храна” е държавата да гарантира качеството на храните.