Сняг падна днес по обед в Перник и Радомир.

Интензивният валеж от мокър сняг бързо образува покривка от около 2-3 сантиметра, която обаче започна да се топи веднага заради положителните температури през деня, съобщава БГНЕС.

Краткотрайната зимна картина все пак събуди сериозни притеснения сред местните земеделци, защото очакваното застудяване през нощта крие реален риск от измръзване и сериозни поражения върху вече цъфналите овощни градини в региона.

Село Стефаново съобщи, че вече 8 часа е без ток.

Зимата се завърна в Кюстендил и региона. Времето рязко се е влошило – дъждът е преминал в сняг, а във високите части валежите са обилни.

Шофьори по направлението Кюстендил – София съобщават за затруднения в района на Конявска планина, където пътната настилка е заснежена.