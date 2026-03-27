На 29 март 2026 година (неделя) точно в 03:00 часа сутринта преминаваме към лятното часово време, което означава, че трябва да преместим стрелките на часовниците с час напред. Промяната е свързана с решение на Европейския парламент и Съвета на Европейския съюз от 19 март 2001 година.

През 2018 г. Европейският съюз започна инициатива, за да се реши дали да продължи смяната на часовото време, или да се остане само едно, припомня БНТ. Повечето държави заеха позиция да се спре със смяната на часовото време заради негативните отражения върху организма. Заради пандемията от коронавируса обаче, дискусиите бяха прекратени.

За да се спре със смяната на времето, страните от ЕС трябва да синхронизират избора си и да има консенсус на кое часово време ще се премине за постоянно. Редица държави по света вече са се отказали от смяната на часовото време, сред тях са Турция, Русия, Перу.

Причината за отхвърляне на промяната е, че биологичният ни часовник има нужда от адаптация и понякога това отнема по една-две седмици. През това време много хора чувстват умора, главоболие, разсеяност, отпадналост и други неприятни ефекти върху организма.

Лятното часово време тази година ще остане в сила до 24 октомври и през нощта срещу 25 октомври 2026 година се връщаме към астрономическото време, когато часовниците се превъртат отново с 1 час назад.

Как се променя разписанието на влаковете

Доста промени в разписанието на влаковете трябва да се направят заради преминаването към лятното часово време, съобщи БДЖ. Някои влакове ще пристигнат по-късно, без да има промяна в началния им час – това са нощните бързи влакове между София и Бургас и между София и Варна. Други на 29 март ще тръгнат по-късно от началната си гара. Сред тях са международният бърз влак от Истанбул за Пловдив, който ще замине с 60 минути по-късно от Капъкуле, т.е. в 04:30 ч.; бързият 2637 от Варна з Добрич, който ще тръгне с 20 минути по-късно от Варна, т.е. в 06:05 ч. и три пътнически влака в ранните часове.

Има и влакове, които ще тръгнат по-рано от началната си гара на 29 март:

Бързият влак № 1620 от Пловдив за София, ще замине с 55 минути по-рано от гара Пловдив, т.е. в 06:00 ч.;

Пътническият влак № 10120 от Септември за Банкя, ще тръгне с 60 минути по-рано от гара Септември, т.е. в 02:50 ч.;

Пътническият влак № 20161 от Шумен за Варна, ще потегли с 25 минути по-рано от гара Шумен, т.е. в 05:20 ч.;

Пътническият влак № 30151 от Карнобат за Варна, ще тръгне с 60 минути по-рано от гара Карнобат, т.е. в 02:45 ч.;

Крайградският пътнически влак № 20200 от Мездра за София, ще замине с 60 минути по-рано от гара Мездра, т.е. в 02:15 ч.;

Крайградският пътнически влак № 20202 от Мездра за София, ще тръгне с 60 минути по-рано от гара Мездра, т.е. в 04:00 ч.;

Крайградският пътнически влак № 24220 от Троян за Левски, ще замине с 60 минути по-рано от гара Троян, т.е. в 02:50 ч.

Тези промени ще засегнат и други влакове, които се движат в сутрешните часове в интервала между 05:00 ч. и 07:00 ч.