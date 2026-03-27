Готови ли сте за игри, куизове, музика, танци и изкуство? През началото на април „БулевАрт - мрежа на сетивата“ ви очаква с незабравими преживявания!

Ето какво са подготвили партньорите от мрежата:

30 март / понеделник/

Esco BAR, ул. „Александровска“ № 16, от 19:00 ч., Party BAR EscoBAR представя: BEER PONG - Burgas League

Искаш да станеш шампион в BEER PONG - Burgas League или просто да се забавляваш с приятели? Очаква те състезателна игра с чаши и топче.

Правила на играта: Отборите са от по двама души. На масата стоят 7 чаши (6 от тях подредени в триъгълник). Играчите се редуват да хвърлят топчето. При точно попадение противниковият отбор отпива от съответната чаша, след което редът за стрелба преминава към тях. Водещ на събитието е Калоян Николов, а музикалната селекция е поверена на InKarnation.

Готов ли си да влезеш в играта? Правилата са ясни, а емоциите гарантирани.

За информация: +359 879 118 020

31 март /вторник/

Esco BAR, ул. „Александровска“ № 16, от 19:00 ч., QUIZ NIGHT SHOW EscoBAR - Общообразователен куиз

Сигурни ли сте, че знаете всичко? Тествайте знанията си в забавния куиз на EscoBAR и разберете дали сте истински познавачи!

Очакват ви въпроси с изненадващи отговори и добро настроение. Предизвикайте приятелите си, сравнете резултатите си и вижте кой от вас ще се окаже най-големият експерт!

За информация и резервации: +359 879 118 020

Art Gallery Nesi, ул. „Хан Крум“ № 3, от 17:00 ч., Христо Керин - графика

Изложбата графика на Христо Керин разкрива свят, изграден от линии, форми и силно визуално въздействие. Всеки образ разказва история, всяка рисунка носи емоция. Творбите на художника провокират мисълта и събуждат въображението, а детайлите в тях пленяват окото. По време на посещението си ще имате възможност да се насладите на подбрани произведения и да откриете нови перспективи в съвременното графично изкуство.

За информация: +359 888 088 346

Клуб „Модерен театър”, ул. „Милин камък” № 1, от 19:30 ч., камерно-джазова сюита „ЗОДИАК“ от Христо Йоцов

Камерно-джазова сюита в 12 части, вдъхновена от 12-те зодиакални знака. Произведението представлява пъстър калейдоскоп от музикални картини с различен характер и емоция, в които Христо Йоцов вплита своя личен прочит на зодиите чрез звук.

Музиката е достъпна и въздействаща, насочена към широка публика - както почитатели на класиката, така и на джаза. Концертът предлага възможност да се насладите на изразителна и емоционална музика, изпълнена с високо майсторство.

В концерта участват:

Борислав Йоцов - кларинет, бас кларинет

Надежда Йоцова - пиано

Димитър Карамфилов - контрабас

Христо Йоцов – барабани, вибрафон

С участието на Струнен квартет към Плевенска филхармония:

Катя Данчева - цигулка

Александрина Стоичкова - цигулка

Йоана Анчева - виола

Христина Костова - виолончело

За информация: +359 888 881 991

1 април /сряда/

Esco BAR, ул. „Александровска“ № 16, от 19:00 ч., QUIZ NIGHT SHOW EscoBAR - Общообразователен куиз

Мислите, че знаете всичко? Време е да го докажете!

Очаква ви забавен куиз с въпроси за историята, културата, символите и интересните факти. Някои от тях са лесни, други ще ви изненадат, а трети може да ви накарат да се усмихнете.

Включете се, проверете знанията си и вижте дали ще стигнете до максималния резултат. Предизвикайте приятелите си и разберете кой ще се справи най-добре!

За информация и резервации: +359 879 118 020

2 април /четвъртък/

Esco BAR, ул. „Александровска“ № 16, от 19:00 ч., QUIZ NIGHT SHOW EscoBAR – Футболен куиз

Мислиш, че знаеш всичко за футбола? 90 минути? Не - тук напрежението е още по-голямо!

Очакват те въпроси от световни първенства, Шампионска лига, култови мачове и незабравими играчи. Футболният куиз събира най-запалените фенове за една вечер, пълна с въпроси, емоции и адреналин. Играй, забавлявай се и покажи, че футболът не е просто хоби, а начин на мислене.

За информация и резервации: +359 879 118 020

3 април /петък/

Esco BAR, ул. „Александровска“ № 16, от 22:00 EscoBAR Karaoke-Discoteque

Караоке в петък е чудесен начин да се отпуснеш. Karaoke Discotheque идва с всичко, което обичаш – микрофон, прожектори, аплодисменти и безкраен списък с хитове. Не е нужно да си звезда - достатъчно е да пееш от сърце!

За информация: +359 879 118 020

Клуб “Модерен театър”, ул. „Милин камък” № 1, от 22:30 ч., гостува групата „Черно Фередже“

Една от най-нестандартните български формации ще се срещне с бургаската публика за първи път тази година. Със своите запомнящи се мелодии и текстове, групата създава атмосфера, в която публиката естествено се включва и пее заедно с музикантите.

Посрещнете петъчната вечер с настроение, енергия и доза чувство за хумор.

За информация: +359 888 881 991

4 април /събота/

Esco BAR, ул. „Александровска“ № 16, от 22:00 EscoBAR Karaoke-Discoteque с DJ SLAVI

Съботните вечери в Esco BAR, част от програмата на „БулевАрт“, носят музика и настроение. Подбрана селекция от Hip-Hop, R&B и диско хитове превръща сцената в място, където настроението диктува темпото, а времето губи значение. Микрофонът е на разположение на най-смелите, за спонтанни музикални изпълнения на любими песни. Обещаваме ви незабравими емоции!

За информация: +359 879 118 020

5 април /неделя/

Esco BAR, ул. „Александровска“ № 16, от 20:00 ч., Salsa Sunday в EscoBAR

През март неделите в EscoBAR имат свой собствен ритъм. Латино музиката събира хората, а танцът се превръща в емоция, свобода и споделен момент. Всяка песен ражда нов спомен, а залата пулсира с енергия. Остави ежедневието зад гърба си и се потопи в нощ, в която музиката води стъпките, а неделята се превръща в празник на живота.

За информация и резервации: +359 879 118 020

Сцена „БулевАрт“, ул. „Възраждане“ № 2, всяка вечер от 18:00 ч. музика на живо

Сцена „БулевАРТ“ оживява и се превръща в притегателна точка за всички, които обичат музиката на живо. Илиян, Коцето и Дилян Дяков от Alive Band, обещават вълнуваща атмосфера, изпълнена с ритъм и настроение. Техните изпълнения докосват публиката и превръщат всяка среща в споделено и вдъхновяващо преживяване.

За информация: +359 896 642 624