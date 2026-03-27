Готови ли сте за игри, куизове, музика, танци и изкуство? През началото на април „БулевАрт - мрежа на сетивата“ ви очаква с незабравими преживявания!
Ето какво са подготвили партньорите от мрежата:
30 март / понеделник/
Esco BAR, ул. „Александровска“ № 16, от 19:00 ч., Party BAR EscoBAR представя: BEER PONG - Burgas League
Искаш да станеш шампион в BEER PONG - Burgas League или просто да се забавляваш с приятели? Очаква те състезателна игра с чаши и топче.
Правила на играта: Отборите са от по двама души. На масата стоят 7 чаши (6 от тях подредени в триъгълник). Играчите се редуват да хвърлят топчето. При точно попадение противниковият отбор отпива от съответната чаша, след което редът за стрелба преминава към тях. Водещ на събитието е Калоян Николов, а музикалната селекция е поверена на InKarnation.
Готов ли си да влезеш в играта? Правилата са ясни, а емоциите гарантирани.
За информация: +359 879 118 020
31 март /вторник/
Esco BAR, ул. „Александровска“ № 16, от 19:00 ч., QUIZ NIGHT SHOW EscoBAR - Общообразователен куиз
Сигурни ли сте, че знаете всичко? Тествайте знанията си в забавния куиз на EscoBAR и разберете дали сте истински познавачи!
Очакват ви въпроси с изненадващи отговори и добро настроение. Предизвикайте приятелите си, сравнете резултатите си и вижте кой от вас ще се окаже най-големият експерт!
За информация и резервации: +359 879 118 020
Art Gallery Nesi, ул. „Хан Крум“ № 3, от 17:00 ч., Христо Керин - графика
Изложбата графика на Христо Керин разкрива свят, изграден от линии, форми и силно визуално въздействие. Всеки образ разказва история, всяка рисунка носи емоция. Творбите на художника провокират мисълта и събуждат въображението, а детайлите в тях пленяват окото. По време на посещението си ще имате възможност да се насладите на подбрани произведения и да откриете нови перспективи в съвременното графично изкуство.
За информация: +359 888 088 346
Клуб „Модерен театър”, ул. „Милин камък” № 1, от 19:30 ч., камерно-джазова сюита „ЗОДИАК“ от Христо Йоцов
Камерно-джазова сюита в 12 части, вдъхновена от 12-те зодиакални знака. Произведението представлява пъстър калейдоскоп от музикални картини с различен характер и емоция, в които Христо Йоцов вплита своя личен прочит на зодиите чрез звук.
Музиката е достъпна и въздействаща, насочена към широка публика - както почитатели на класиката, така и на джаза. Концертът предлага възможност да се насладите на изразителна и емоционална музика, изпълнена с високо майсторство.
В концерта участват:
Борислав Йоцов - кларинет, бас кларинет
Надежда Йоцова - пиано
Димитър Карамфилов - контрабас
Христо Йоцов – барабани, вибрафон
С участието на Струнен квартет към Плевенска филхармония:
Катя Данчева - цигулка
Александрина Стоичкова - цигулка
Йоана Анчева - виола
Христина Костова - виолончело
За информация: +359 888 881 991
1 април /сряда/
Esco BAR, ул. „Александровска“ № 16, от 19:00 ч., QUIZ NIGHT SHOW EscoBAR - Общообразователен куиз
Мислите, че знаете всичко? Време е да го докажете!
Очаква ви забавен куиз с въпроси за историята, културата, символите и интересните факти. Някои от тях са лесни, други ще ви изненадат, а трети може да ви накарат да се усмихнете.
Включете се, проверете знанията си и вижте дали ще стигнете до максималния резултат. Предизвикайте приятелите си и разберете кой ще се справи най-добре!
За информация и резервации: +359 879 118 020
2 април /четвъртък/
Esco BAR, ул. „Александровска“ № 16, от 19:00 ч., QUIZ NIGHT SHOW EscoBAR – Футболен куиз
Мислиш, че знаеш всичко за футбола? 90 минути? Не - тук напрежението е още по-голямо!
Очакват те въпроси от световни първенства, Шампионска лига, култови мачове и незабравими играчи. Футболният куиз събира най-запалените фенове за една вечер, пълна с въпроси, емоции и адреналин. Играй, забавлявай се и покажи, че футболът не е просто хоби, а начин на мислене.
За информация и резервации: +359 879 118 020
3 април /петък/
Esco BAR, ул. „Александровска“ № 16, от 22:00 EscoBAR Karaoke-Discoteque
Караоке в петък е чудесен начин да се отпуснеш. Karaoke Discotheque идва с всичко, което обичаш – микрофон, прожектори, аплодисменти и безкраен списък с хитове. Не е нужно да си звезда - достатъчно е да пееш от сърце!
За информация: +359 879 118 020
Клуб “Модерен театър”, ул. „Милин камък” № 1, от 22:30 ч., гостува групата „Черно Фередже“
Една от най-нестандартните български формации ще се срещне с бургаската публика за първи път тази година. Със своите запомнящи се мелодии и текстове, групата създава атмосфера, в която публиката естествено се включва и пее заедно с музикантите.
Посрещнете петъчната вечер с настроение, енергия и доза чувство за хумор.
За информация: +359 888 881 991
4 април /събота/
Esco BAR, ул. „Александровска“ № 16, от 22:00 EscoBAR Karaoke-Discoteque с DJ SLAVI
Съботните вечери в Esco BAR, част от програмата на „БулевАрт“, носят музика и настроение. Подбрана селекция от Hip-Hop, R&B и диско хитове превръща сцената в място, където настроението диктува темпото, а времето губи значение. Микрофонът е на разположение на най-смелите, за спонтанни музикални изпълнения на любими песни. Обещаваме ви незабравими емоции!
За информация: +359 879 118 020
5 април /неделя/
Esco BAR, ул. „Александровска“ № 16, от 20:00 ч., Salsa Sunday в EscoBAR
През март неделите в EscoBAR имат свой собствен ритъм. Латино музиката събира хората, а танцът се превръща в емоция, свобода и споделен момент. Всяка песен ражда нов спомен, а залата пулсира с енергия. Остави ежедневието зад гърба си и се потопи в нощ, в която музиката води стъпките, а неделята се превръща в празник на живота.
За информация и резервации: +359 879 118 020
Сцена „БулевАрт“, ул. „Възраждане“ № 2, всяка вечер от 18:00 ч. музика на живо
Сцена „БулевАРТ“ оживява и се превръща в притегателна точка за всички, които обичат музиката на живо. Илиян, Коцето и Дилян Дяков от Alive Band, обещават вълнуваща атмосфера, изпълнена с ритъм и настроение. Техните изпълнения докосват публиката и превръщат всяка среща в споделено и вдъхновяващо преживяване.
За информация: +359 896 642 624
0 Коментара