Всяка пролет местим часовниците с един час напред, преминавайки към лятното часово време. Тази година ще преместим стрелките с час напред на 29 март (неделя) в 03:00 часа през нощта. Макар тази промяна да изглежда малка, тя често оказва влияние върху нашия организъм, сън и ежедневен ритъм. За много хора това означава по-трудно събуждане, умора и липса на концентрация през първите дни. С няколко прости стъпки можете значително да се адаптираме към "новото време".





За да не се стресира организмът при преминаването към лятно часово време, най-важното е да помогнете на тялото си да се адаптира плавно. Въпреки че промяната е само с един час, тя влияе директно на вътрешния биологичен ритъм. Ето някои съвети за по-лесна адаптация:

Лека промяна в режима

Един от най-ефективните начини да избегнете стреса е постепенната промяна в режима. Започнете няколко дни по-рано. Лягайте си вечер дори 10-15 минути по-рано няколко дни преди смяната на времето. Това ще позволи на тялото ви да се настрои плавно към новия ритъм.

Сънят играе ключова роля в този процес. Когато не спите достатъчно, организмът реагира като при стресова ситуация – повишава се раздразнителността, намалява концентрацията, а енергията спада. Също така е добре да ограничите електронните устройства преди лягане, за да се подготвите за качествен сън.

Хранене и напитки

Храната и напитките също оказват влияние върху организма. Кофеинът, макар и полезен за събуждане, може да попречи на съня, ако се консумира в късните часове на деня. Това се отнася и за тежките вечери, които натоварват организма и затрудняват пълноценната почивка. По-леката храна вечер подпомага по-лесното заспиване и по-пълноценния сън.

Активност

Физическата активност също е важен елемент. Движението през деня подпомага както енергията, така и качеството на съня. Важно е обаче да се избягват интензивни тренировки късно вечер, защото те могат да затруднят заспиването.

Важно е да си дадете време. В първите дни след смяната на времето е нормално да се чувствате по-уморени или по-разсеяни. Малките почивки през деня и по-леката програма значително могат да намалят усещането за напрежение.

Преминаването към лятно часово време може да дойде плавно без стрес и напрежение.