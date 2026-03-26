С ритуал за почит към подвига и саможертвата на предците ни, бойната слава на българската армия и съдбата на тракийските бежанци, Община Бургас ще отбележи Ден на Тракия – 26 март.

На този ден се навършват 113 години от превземането на Одринската крепост от българската армия по време на Балканската война (1912–1913 г.). Благодарение на силния си боен дух и забележителната военна тактика, българската войска сътворява истинско чудо, разбивайки убеждението сред военните стратези, че крепостта е непревземаема.

На 26 март отдаваме почит и към тракийските бежанци, които изтърпяват тежки страдания, след като са прокудени от родните си места и търсят спасение в пределите на България.

По повод на тези исторически събития, на 26 март 2026 г. (четвъртък) от 11:00 часа, пред паметника на 24-ти Черноморски пехотен полк, разположен пред Военния клуб в Бургас, ще се състои граждански ритуал по поднасяне на венци и цветя.