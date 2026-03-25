През изминалата година брутният вътрешен продукт на човек от населението в ЕС, изразен в стандарти на покупателната способност (СПС), варира от 68% от средното за ЕС-27 в Гърция и България до 239% в Люксембург, сочат данните на Евростат.

Средното равнище за ЕС, изразено в стандарти на покупателната способност, е около 41 600 евро, като то предоставя общата отправна точка, спрямо която се измерват всички държави от ЕС.

При международните сравнения на националните данни, като например БВП на глава от населението, е желателно не само числата да се изразяват в обща валута, но и да се коригират разликите в ценовите нива. Ако това не се направи, това би довело до надценяване на нивата на БВП за страните с високи ценови нива в сравнение със страните с ниски ценови нива.

Разликата в БВП на глава от населението в страните от ЕС е доста забележителна. Люксембург има най-високия БВП на глава от населението сред всички 27 страни, със 139% над средния за ЕС. Това се обяснява отчасти с факта, че голям брой чуждестранни жители са заети в страната и по този начин допринасят за нейния БВП, въпреки че не са част от постоянното население на Люксембург. Техните потребителски разходи се отчитат в националните сметки на страната им на пребиваване.

Ирландия е на второ място сред страните от ЕС, с БВП на глава от населението 137% над средния за ЕС. Високото ниво на БВП на глава от населението в Ирландия може да се обясни отчасти с наличието на големи мултинационални компании, притежаващи интелектуална собственост. Свързаното с това договорно производство допринася за БВП, докато голяма част от приходите, получени от него, се връщат на крайните собственици на компаниите в чужбина.

Люксембург и Ирландия са следвани от Нидерландия и Дания, всяка с БВП на глава от населението с над 20% над средния. Австрия, Германия, Белгия, Швеция, Малта и Финландия са другите страни от ЕС с БВП на глава от населението над средния за ЕС.

Франция, Кипър, Италия, Чехия, Испания и Словения са с по-малко от 10% под този среден показател, следвани от Литва, Португалия и Полша с между 10% и 20% под него.

БВП на глава от населението на Естония, Румъния, Хърватия, Унгария, Словакия и Латвия е с между 20% и 30% по-нисък от средния за ЕС.

Гърция и България отчитат БВП на глава от населението с 32% под средния за ЕС през 2025 г.

Цените в Гърция са по-високи, както и БВП от този на България, което води до изравняването на двете държави ако се отчете покупателната способност. Но Румъния е значително по-напред с БВП на глава от населението - 78% от средния за ЕС.