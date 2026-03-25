Днес е Благовещение. Това е един от големите пролетни празници. Той е част от Великденския празничен цикъл и винаги се празнува на 25 март.



Благовещение e празник за всички християни, независимо от традицията и църквата, към която принадлежат.



Според Библията на този ден Архангел Гавраил донася на Дева Мария благата вест, че тя ще роди Спасителя на човечеството, сина Божий Иисус Христос.

В народните представи този ден се свързва с идването на прелетните птици и с окончателното пролетно пробуждане на природата.

След Благовещение всеки гледа да излиза от къщи сит и с пари в джоба, та ако го закука кукувицата, да бъде през цялата година сит и с пари.



Вярва се, че ако някой види най-напред щъркел, който не лети, а лежи или ходи, недобро ще го сполети. Ако мома или момък види най-напред лястовица, три пъти завързва празна кърпа, поставя я на покрива и след три дни по нея гадае какъв (каква) ще вземе.



В този ден се извършват дейности с насърчаващо значение, което приписват на празника. Сеят зеленчуци и присаждат плодните дръвчета, за да са „благи", „плашат" овошките, които не дават плод, бележат агнета и ярета, защото се вярва, че по-малко ще ги боли.

Пчеларите отварят кошерите и пускат пчелите, за да събират сладък мед. Пробиват ушите на момиченцата, за да им сложат обеци. Вярва се, че на Благовещение и най-силната отрова губи своята сила.



Според поверието на този ден излизат самодивите и самовилите. „Събуждат се и излизат от дупките" змиите и гущерите. В тази връзка се изпълняват редица обредни действия, които според народните вярвания имат предпазваща и отгонваща сила.

Преди изгрев палят огън на едно или на три места или по всички ъгли на двора и слагат говежда тор да пуши и прогонва влечугите.



Деца и възрастни удрят тенекии и звънци и с тичане обикалят двора и къщата. Тези действия са съпроводени с изричането на специална словесна формула: „Бягайте, змии и гущери, днеска е Благовец" или „Бягайте, змии, Благовец ша ва затисне" и др.

Като прескачат огъня, момците си пърлят леко краката, за да не ги хапят змиите през лятото. Пак за предпазване жените не шият ­ „да не ги дупчат змиите", не месят хляб, „че ще се свие змия на него".



На обредната трапеза трябва да присъстват риба (печена или варена), шарена пита, лучник.



Именници на този ден са Благовест, Благовеста, Благой, Благо, Блага, Евангелина, Евелина и Bангел.