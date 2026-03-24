Българската състезателка по сноуборд - Малена Замфирова се очаква да се завърне в България в началото на април. Това при всички положения ще се случи едва, след като състоянието ѝ бъде подобрено. Това съобщават медицинските екипи, ангажирани с лечението ѝ в Грац.

16-годишната спортистка пострада при тежък инцидент в чешкия зимен курорт Шпиндлерув Млин, където беше блъсната от скиор. Тя получи множество фрактури, засягащи дясната страна на тялото – от областта на рамото до бедрената кост.

Към момента Замфирова е преместена в самостоятелна болнична стая и започва първи опити за раздвижване и изправяне. Въпреки, че травмите остават сериозни, напредъкът в състоянието ѝ позволява да се обсъжда предстоящо изписване и транспортиране до България за продължаване на лечението.

Очаква се след завръщането ѝ да бъде изготвен дългосрочен план за рехабилитация. Специалистите подчертават, че възстановяването при подобни травми изисква време и постоянни грижи.

Инцидентът предизвика широк обществен отзвук, а спортната общност у нас изрази подкрепа към младата надежда на българския сноуборд