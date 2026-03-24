Седем откраднати кучета завладяха сърцата на милиони потребители онлайн, след като избягаха от месофабрика в Китай и се отправиха заедно на десеткилометрово пътуване до вкъщи.

Кадри, публикувани онлайн, показват как животните, от всякакви размери и породи, образуват "братска група" и тичат по оживена магистрала в Чанчун, провинция Дзилин.

В клипа кучетата обграждат ранена немска овчарка, докато корги, водещ глутницата, многократно се оглежда, за да се увери, че никой не е изостава.

Групата включва още голдън ретривъри, лабрадори и пекинез.

Човекът, заснел кадрите, каза пред вестник Dahe Daily от континенталната част на Китай:

"Те приличаха на група малки братя в беда, движещи се в унисон - нищо подобно на бездомни кучета."

Въпреки че няколко пъти се опитал да ги насочи към безопасно място, кучетата игнорирали подканите му. По-късно той споделил видеото онлайн, призовавайки местните власти да се намесят.

Друг минувач също заснел кадри на кучетата, които се скитат из близките полета.

Местната база за бездомни кучета "Bitter Coffee" съобщи, че животните са от едно и също село и вероятно са изградили силни връзки помежду си.

Доброволци бяха изпратени заедно с дрон, за да проследят кучетата и да им помогнат да се приберат у дома. Един доброволец твърди, че животните са били откраднати от хора, управляващи магазин за кучешко месо, и може да са избягали от камиона, въпреки че няма свидетели на бягството им.

Въпреки противоречията, някои ресторанти за кучешко месо все още работят в Северен Китай

По време на дългите, сурови зими някои местни жители вярват, че яденето на кучешко месо осигурява топлина и препитание.

Асоциацията за защита на животните в Далян заяви, че кучешките ферми са рядкост, защото отглеждането на кучета е скъпо.

За много търговци бездомните животни и откраднатите домашни любимци са най-евтиният и лесен източник на месо.

Градове, включително Чанчун, Харбин и Далян, съобщават за множество случаи на кражба на домашни кучета.

На 19 март доброволец съобщи пред Jimu News, че и седемте кучета са се върнали при собствениците си от три отделни домакинства. Въз основа на хронологията на видеоклиповете, които ги показват как се връщат у дома, се смята, че са избягали на 16 март и са се върнали в домовете си на 18 март. Магистралата, където са били забелязани за първи път, е била на около 17 км от селото им.

Един собственик каза, че изчезналата му немска овчарка и голдън ретривър са се прибрали у дома, добавяйки:

"Имаме голям късмет, че се върнаха, а не бяхат изядени."

Друг собственик гордо спомена своето корги, известно със своята умствена острота и способност да намира пътя си към дома.

В момента няма допълнителна информация за заподозрените крадци.

В Китай кражбата на кучета е престъпление, като наказанията включват глоби или лишаване от свобода в зависимост от стойността на животното.

Забележителното пътешествие на кучетата привлече огромно внимание онлайн, като видеоклиповете събраха над 230 милиона гледания.

"Пътуването им може да бъде предпоставка за филм. Голдън ретривърът се позиционира най-близо до движението, за да прикрие останалите", отбелязва един потребител. "Коргито непрекъснато проверяваше назад, за да се увери, че никой не е изоставен. Немската овчарка, показвайки естествено лидерство, остана централна като генерал."

Друг добави: "Кучетата са пример за лоялност към своите спътници; хората, които им нараняват, показват далеч по-малко човечност."

"Кучетата са нашите най-предани приятели и заслужават защита и грижи. Изключително важно е да се приеме закон за защита на животните възможно най-скоро", написа трети.



Китайският закон не забранява изрично консумацията на кучешко месо, въпреки че Шънджън стана един от първите градове на континента, които забраниха консумацията на котки и кучета през 2020 г.