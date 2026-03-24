Филиалът на Националната художествена академия в Бургас отваря врати за бъдещи студенти и всички любители на изкуството в рамките на Дни на отворените врати, които ще се проведат от 1 до 3 април 2026 г. Събитието ще даде възможност на посетителите да се запознаят отблизо с обучението в Академията, като посетят ателиетата на различните специалности, наблюдават творческия процес и получат информация за конкурсните изпити, обучението и професионалната реализация.

Програмата в Бургас ще се реализира на три локации – Магазия 1 в Пристанищния комплекс, Международния конгресен център и Центъра за съвременно изкуство и библиотека. Представени ще бъдат специалности като „Живопис“, „Графика“, „Книга, илюстрация, печатна графика“, „Плакат и визуална комуникация“, „Моден дизайн“, както и магистърски програми като „Фотография“, „Арттерапия“ и „Културното наследство на Българското Черноморие“. Посетителите ще имат възможност да разгледат и галерия „Ателие“, да се срещнат със студенти и преподаватели, както и да получат консултации от експертите на Академията.

Дните на отворените врати са част от общата инициатива на Националната художествена академия, която ще се проведе и в София в периода 30 март – 1 април 2026 г., включвайки всички учебни бази на висшето училище.

Националната художествена академия е най-старото и авторитетно висше училище по изкуства в България. Основана през 1896 г., вече 130 години тя подготвя поколения творци и специалисти, които формират съвременния визуален облик на страната.

Допълнителна информация за програмата и събитията може да бъде открита във фейсбук страниците на НХА – София и Филиал Бургас, както и в приложените материали и на сайта: https://www.nha.bg/bg/novina/dni-na-otvorenite-vrati-v-nha-martapril-2026.