През юни Бургас ще се превърне в сцена на музика, култура и кулинария с провеждането на второто издание на фестивала SOLE – събитие, което обещава да донесе слънчевия дух на Испания и Латинска Америка на морския бряг. Домакин на фестивала ще бъде Експо център „Флора“, а входът за всички посетители е свободен.

Програмата включва концерти, танци, фламенко, кино, литературни срещи, изложби и кулинарни изкушения, обединени под знака на южняшката култура и начин на живот.

Откриващата вечер на 19 юни 2026 ще бъде поверена на впечатляващата La Jose, която съчетава традиционното фламенко със съвременно звучене. На следващия фестивален ден в Бургас пристига популярната испанска група La Ganga Calé, които ще представят характерната си смесица от фламенко, фънк и рок звучене.

На 21 юни публиката ще има възможност да се наслади на енергичното участие на Amparanoia – една от най-ярките представителки на испанската уърлд музикална сцена. В същия ден на сцената ще се появи и артистът Sebastián Piracés – мексиканец с бразилски корени.

Организаторите обещават още изненади – предстои да бъдат обявени допълнителни участници в програмата.

Фестивалът SOLE ще бъде домакин и на една от най-значимите кулинарни надпревари в света – квалификациите за световното първенство по паеля World Paella Day Cup. За първи път страната ни ще бъде единствената международна квалификация в Европа, което означава, че ако готвачи от Европа и други държави, в които няма национална квалификация за състезанието, искат да стигнат до световния финал на деветото издание на World Paella Day Cup, пътят им минава през Бургас. Състезанието по паеля ще излъчи и най-добрия български майстор на паеля за 2026 г., който ще представи страната ни за трети път кулинарното световно първенство във Валенсия.

SOLE не е просто фестивал, а цялостно преживяване на брега на морето – среща на музика, култура и гастрономия, която ще превърне Бургас в притегателна точка за всички любители на южните ритми и вдъхновяващото изкуство.

Очакват ви три дни, изпълнени с емоции, танци, музика, храна и напитки, и слънчево настроение – точно както подсказва и името на фестивала.

Фестивалът се провежда с подкрепата на Община Бургас.