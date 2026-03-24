Във вторник над страната ще остане облачно, на много места с валежи от дъжд. По-интензивни и значителни ще са валежите през деня в района на Източните Родопи. В Централна и Югоизточна България валежите ще са предимно през нощта.

В Кърджали и Хасково ще вали почти непрекъснато. За двете области е обявен жълт код за значителни валежи с количества 20-35 mm.

Почти без валежи ще бъде през деня над северните райони, а след обяд от северозапад ще започне разкъсване и намаление на облачността. Вятърът ще бъде слаб и умерен от североизток. Минималните температури ще бъдат между 3° и 8°, в София – около 3°. Максималните температури ще бъдат от 8° до около 16° в северозападните райони, в София – около 9°.





В планините ще бъде облачно с валежи от сняг, под 1000 метра от дъжд. Ще духа умерен и силен североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде 3°-4°, на 2000 метра – около минус 3°.

По Черноморието ще бъде облачно с валежи от дъжд, по-значителни по южното крайбрежие. Ще духа слаб и умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 9°-13°. Температурата на морската вода е 7°-9°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

В средата на седмицата ще е почти без валежи, ще има и временни разкъсвания и намаления на облачността. Вятърът ще отслабне, на места в западната половина от страната ще стихне, а после постепенно ще се ориентира от югоизток и отново ще се усили до умерен. Дневните температури ще се повишат значително и в четвъртък ще са над 15°, на отделни места ще достигат 20°.