Националното тол управление пусна две интерактивни карти, които предоставят актуална информация за трафика и метеорологичните условия по пътищата в България, съобщи Money.bg.



Първата карта събира данни от 266 точки и отчита броя на преминалите автомобили на всеки 15 минути и на един час. Според системата най-тежък е трафикът в началото на автомагистрала „Тракия“ при „Църна маца“, където преминават над 4000 коли на час. Висока натовареност се отчита също в района на Пловдив и по отсечката Варна – Бургас край Равда.

Втората карта показва метеорологичната обстановка чрез 80 пункта в страната. Тя проследява температурата на въздуха и на асфалта, влажността, налягането и силата на вятъра. Системата автоматично генерира предупреждения за риск от мъгла, заледяване или опасни пориви.

Директорът на тол управлението проф. Олег Асенов заяви, че информацията ще бъде достъпна в машинночетим формат през портала за отворени данни. Той посочи, че инструментът може да се използва за икономически анализи и от органите за пътна безопасност. „Ако сте млад шофьор и искате да пътувате по пътища с по-ниска интензивност на движението, ще можете да проверявате какъв е трафикът“, допълни Асенов.

Все още не е ясно дали данните ще се публикуват само обобщено всеки месец, или ще има достъп до тях в реално време чрез API. Директна интеграция с навигационни платформи като Waze и Google Maps би повишила тяхната точност, тъй като в момента те разчитат основно на потребителски сигнали за задръствания и лошо време.