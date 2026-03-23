За четвърта поредна година в Бургас се проведе конкурсът за илюстрация по стихове на Христо Фотев. Инициативата е част от съпътстващите събития, посветени на 92 години от рождението на поета и Националния конкурс за поезия на негово име.

В конкурса участваха ученици от VIII до XII клас и студенти, които представиха оригинални творби, вдъхновени от поезията на Фотев. Подбраните произведения ще бъдат включени в изложба, организирана от Община Бургас.

Компетентно жури оцени творбите по критерии като оригиналност, художествено майсторство, съответствие с поетичния текст и цялостно въздействие. В състава му влязоха Севдалина Проданова (БХГ „Петко Задгорски“), Йоанна Арнаудова-Найденова (Дружество на художниците – Бургас), Емил Марков (НХА – филиал Бургас) и Невена Проданова (Сдружение „Бургаска писателска общност“).

В категория „ученици“ първо място спечели Рая Кирова Недялкова, второ – Калина Димитрова Великова, а трето – Елица Любомирова Маджракова. Номинирани бяха Боряна Георгиева Бърдарова, Натанаил Ивелинов Неделчев и Янислав Нейчев Колев.

В категория „студенти“ първо място бе присъдено на Цвета Иванова Воденичарова, а номинирани са Деница Станиславова Младенова и Антония Венциславова Драгова.

Участниците ще получат своите грамоти, а отличените – наградите си по време на официалното представяне на творбите на 23 март от 17:30 ч. в зала „Георги Баев“ в Културен център „Морско казино“. Събитието ще се проведе в рамките на обща програма, обединяваща конкурса за рецитация и конкурса за илюстрация по стихове на Христо Фотев.