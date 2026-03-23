Отиде си една от най-уважаваните фигури в българската художествена гимнастика - Райна Афионлиева, съобщиха от Българска федерация художествена гимнастика.

Дългогодишен треньор в националния отбор и един от доайените на кюстендилската школа, тя посвещава живота си на развитието на поколения състезателки и има ключова роля за утвърждаването на българската школа като световен еталон.

Като личен треньор Райна Афионлиева стои зад успехите на едни от най-ярките имена в историята на спорта - Красимира Василева и Мая Георгиева, европейски шампионки от 1978 година и световни вицешампионки от 1977-а, както и Цветомира Филипова и Илиана Илиева - абсолютни световни шампионки от 1983 година.

В националния отбор работи и с Анелия Раленкова, допринасяйки за нейното развитие.

Афионлиева е личен треньор и на президента на федерацията Илиана Раева.

“Днес е отлетяла една неповторима жена .. . Райна Афионлиева. Скъпа Райне, оставяш след себе си незабравими спомени! Толкова любов, човещина и раздадено сърце . . . Обичаше ни до последния си дъх. Преди няколко дни ми написа: “Любов моя…” Достоен живот, изпълнен с много успехи, плеяда гимнастички окрилени от твоя педагогически талант… Имах щастието за кратко да бъдеш и мой личен треньор . . . Благодаря ти, скъпа Райне! Благодаря ти за житейската ни среща . . . Ще те нося в сърцето си завинаги . . . Обичам те! Светлина на прекрасната ти душа! Почивай в мир! Поклон”, написа в социалните мрежи Илиана Раева.

През 1977 година е удостоена със званието „заслужил треньор“ – признание за изключителния ѝ принос към българския спорт.

През 1984 година подготвя ансамбловото съчетание на Австрия, доказвайки своя авторитет и извън пределите на България.

С работата и отдадеността си Райна Афионлиева оставя дълбока следа в историята на българската художествена гимнастика. Тя ще бъде запомнена като вдъхновител, учител и човек с мисия - да създава шампиони и да изгражда личности.

Поклон пред светлата ѝ памет!