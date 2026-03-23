През следващото денонощие страната ще остане под влияние на облачно и нестабилно време, като на много места се очакват валежи от дъжд.

По-интензивни ще бъдат през нощта в Централна и Югоизточна България, а през деня най-сериозни количества се очакват в района на Източните Родопи.

В северните райони валежите ще са по-слаби и на места ще спират, а следобед от северозапад облачността постепенно ще започне да се разкъсва. Вятърът ще духа от североизток, слаб до умерен.

Минималните температури ще са между 3° и 8°, а дневните ще варират от около 8° в Кърджали и Хасково – където е обявен жълт код заради почти непрекъснатите валежи – до около 16° в северозападната част на страната.

В планинските райони времето ще остане сурово – облачно, с валежи от сняг по високите части и дъжд под 1000 метра. Североизточният вятър ще бъде умерен, на места и силен. Максималните температури ще достигат 3°–4° на 1200 метра и около минус 3° на 2000 метра.