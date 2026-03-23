На тържествена церемония в Експо център „Флора“ бяха отличени най-добрите млади творци от цялата страна, участвали в Националния конкурс „Водата – извор на живот“. В инициативата се включиха деца и ученици на възраст от 6 до 18 години, които чрез своите художествени и приложни творби представиха вдъхновяващи интерпретации на темата за водата като символ на живот, движение и съзидание.

Събитието бе уважено от официалните гости Михаил Ненов - заместник-кмет „Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики“ в Община Бургас, Валентина Камалиева - началник на РУО-Бургас и Кичка Стефанова - вр.и.д. на ЦПЛР-Бургас, които отправиха приветствия към участниците и връчиха наградите на отличените.

Тържеството бе допълнено от музикален поздрав, поднесен от Боряна Стоянова от ЦПЛР-Бургас, с вокален педагог Милена Добрева, който създаде допълнителна емоционална атмосфера и празничност.

И тази година конкурсът предизвика изключителен интерес, като в Центъра за подкрепа на личностното развитие постъпиха множество впечатляващи рисунки и приложни творби от цялата страна. Организаторите отбелязаха високото художествено ниво и оригиналността на участниците, които доказаха, че водата остава неизчерпаем източник на вдъхновение за младите творци.

В раздел „Рисунка“ председател на журито бе Цветанка Зротева – художник и учител по изобразително изкуство, а членове – Кичка Стефанова и Атанасия Петрова. Журито бе особено впечатлено от постиженията на участниците от школата по линогравюра „Литолино“ към ЦПЛР-Стара Загора, които завоюваха значителен брой отличия.

Сред наградените в отделните възрастови групи се откроиха:

- Дебора Неделчева (1 клас, Школа „Арт Попово“) – първо място във втора възрастова група;

- Никол Данаилова (3 клас, Школа „Елфина“, Бургас) – втора награда;

- Шейма Халилова (5 клас, „Медната палитра“, ММЦ – Бургас) – второ място;

- Сиана Конова (5 клас, АРТ клуб „Гея“, ЦПЛР-ОДК – Ловеч) – първо място в трета възрастова група;

- Мария Костова (9 клас, СУ „Христо Ботев“, Айтос) – първо място в четвърта възрастова група.

В раздел „Приложна творба“ журито с председател Дотка Калъчева отличи:

- Александрина Маркова (6 г., ДГ „Делфин“, Бургас) – първо място в първа възрастова група;

- Тамара Челикли (3 клас, ОУ „Христо Ботев“, кв. Ветрен) – първа награда във втора група;

- Виктория Георгиева (7 клас, ОУ „Николай Петрини“, Ямбол) – първа награда в трета група;

- Блага Узунова (12 клас, ПГ по дизайн „Елисавета Вазова“, София) – специална награда;

- Клуб „Еко арт“ към СУ „Елин Пелин“, с. Руен – първо място и купа;

- Група ученици от 3 клас, СУ „Христо Ботев“, с. Ивански – второ място.

Пълният списък с наградените участници в двата раздела „Рисунка“ и „Приложна творба“ е публикуван на официалния сайт: https://www.odk-burgas.com/bg/content/protokol-za-klasirane-v-nacionalen-konkurs-vodata-izvor-na-zhivot-2026