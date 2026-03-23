„БулевАрт - мрежа на сетивата“ предлага седмица, изпълнена с емоции. Жителите и гостите на Бургас ще имат възможност да се включат в разнообразна и динамична програма - от забавни игри и куиз вечери, през концерти на живо и танцови вечери с латино ритми, до творчески детски работилници и галерийни експозиции.

Общинската инициативата съчетава култура, изкуство и забавления и има за цел да допринесе към културния живот на града. Ето какво са подготвили партньорите от мрежата:

23 март / понеделник/

Esco BAR, ул. „Александровска“ № 16, от 19:00 ч., Party BAR EscoBAR представя: BEER PONG - Burgas League

Искаш да станеш шампион в BEER PONG - Burgas League или просто да се забавляваш с приятели? Очаква те състезателна игра с чаши и топче.

Правила на играта: Отборите са от по двама души. На масата стоят 7 чаши (6 от тях подредени в триъгълник). Играчите се редуват да хвърлят топчето. При точно попадение противниковият отбор отпива от съответната чаша, след което редът за стрелба преминава към тях. Водещ на събитието е Калоян Николов, а музикалната селекция е поверена на InKarnation.

Готов ли си да влезеш в играта? Правилата са ясни, а емоциите гарантирани.

За информация: +359 879 118 020

24 март /вторник/

Esco BAR, ул. „Александровска“ № 16, от 19:00 ч., QUIZ NIGHT SHOW EscoBAR - Общообразователен куиз

Сигурни ли сте, че знаете всичко? Тествайте знанията си в забавния куиз на EscoBAR и разберете дали сте истински познавачи!

Очакват ви въпроси с изненадващи отговори и добро настроение. Предизвикайте приятелите си, сравнете резултатите си и вижте кой от вас ще се окаже най-големият експерт!

За информация и резервации: +359 879 118 020

25 март /сряда/

Esco BAR, ул. „Александровска“ № 16, от 19:00 ч., QUIZ NIGHT SHOW EscoBAR - Общообразователен куиз

Мислите, че знаете всичко? Време е да го докажете!

Очаква ви забавен куиз с въпроси за историята, културата, символите и интересните факти. Някои от тях са лесни, други ще ви изненадат, а трети може да ви накарат да се усмихнете.

Включете се, проверете знанията си и вижте дали ще стигнете до максималния резултат. Предизвикайте приятелите си и разберете кой ще се справи най-добре!

За информация и резервации: +359 879 118 020

26 март /четвъртък/

Esco BAR, ул. „Александровска“ № 16, от 19:00 ч., QUIZ NIGHT SHOW EscoBAR - Тематичен куиз

Искаш ли да изпробваш колко знаеш и едновременно с това да се забавляваш истински? Събери своя отбор и се включи в динамична куиз вечер с любопитни въпроси от най-различни сфери. Очаква те приятна обстановка, заразително настроение и емоции, които се запазват до самия финал. Независимо дали силата ти е в логиката, интересните факти или широката обща култура - ще откриеш своето предизвикателство.

За информация и резервации: +359 879 118 020

27 март /петък/

Esco BAR, ул. „Александровска“ № 16, от 20:00 ч., „К‘во толкова!“

Бургас, готов ли си за смях без спирачки? Новата хит комедия „К‘во толкова!“ идва да взриви Esco BAR с неудържим хумор и истории от живота, в които всеки ще се разпознае.

Очаква ви една различна вечер с рецепта за по-спокоен живот - поднесена с много смях и неподправена енергия.

На сцената ще бъдат Крис Риска - интернет сензацията, която превзе България, и Жорони - комедиантът, който години наред разплаква публиката от смях.

За информация и резервации: +359 879 118 020

HashtagSTUDIO, ул. „Възраждане“ № 6, от 20:00 ч., Мила Роберт

Тази пролет Мила Роберт тръгва на турне заедно със своя бенд „Риалити“, за да поднесе на публиката силно, емоционално и модерно звучене на любимите песни от албума SRCE.

Концертът обещава да бъде истинско аудио-визуално преживяване - смесица от поп, алтернативен звук и провокативна естетика, характерна за артистичния стил на Мила Роберт. Заедно със своите музикални партньори тя ще ви представи един свят, в който реалността и изкуството се преплитат, а всяка песен разказва лична и въздействаща история.

Очаквайте енергия, искреност и близък контакт с публиката - така, както само Мила Роберт може.

За информация: +359 876 475 990

Клуб “Модерен театър”, ул. „Милин камък” № 1, от 19:30-21:00 ч., „Приятели мои“

Радиожурналистите Михаил Дюзев, Иво Райчев и д-р Мирослав Ненков ще ви заредят с култовия си шоу-спектакъл „Приятели мои“ - събитие, изпълнено с хумор, музика и актуални теми.

Иво Райчев ще взриви публиката с музикалните си изпълнения и впечатляващи имитации на емблематични спортни коментатори и събития. Михаил Дюзев ще поднесе своя неподражаем стил с остроумни и актуални коментари, както и с изненади за публиката. Атмосферата се допълва от специални гости – любими лица, които правят всяко представление различно.

Името на спектакъла е вдъхновено от култовия италиански филм от 1975 г. на режисьора Марио Моничели - история за приятелството, хумора и малките бунтове срещу скуката на ежедневието.

Специален гост ще бъде Стефан Рядков.

За информация: +359 888 881 991

21 март /събота/

Esco BAR, ул. „Александровска“ № 16, от 10:30 - 12:30 ч., Детски работилнички с Мама и Татко + Дискотека

Всеки уикенд Esco BAR оживява с детски смях, пъстри идеи, вкусни изкушения и безкрайно въображение. Докато децата творят и играят, родителите се наслаждават на приятна атмосфера и споделени семейни моменти. Всяка събота носи нова тема и различно вдъхновение, а финалът винаги завършва с весела детска дискотека и сладък спомен за всички участници.

За информация и резервации: +359 879 118 020

Esco BAR, ул. „Александровска“ № 16, от 22:00 EscoBAR Karaoke-Discoteque с DJ SLAVI

Съботните вечери в Esco BAR, част от програмата на „БулевАрт“, носят музика и настроение. Подбрана селекция от Hip-Hop, R&B и диско хитове превръща сцената в място, където настроението диктува темпото, а времето губи значение. Микрофонът е на разположение на най-смелите, за спонтанни музикални изпълнения на любими песни. Обещаваме ви незабравими емоции!

За информация и резервации: +359 879 118 020

HashtagSTUDIO, ул. „Възраждане“ № 6, от 22:00 ч, Beach, Please с Emil Prize!

Календарът показва, че е март, но HashtagSTUDIO казва: „Beach, Please!“. Зад пулта застава Emil Prize, който ще пренесе публиката директно в летния ритъм - по най-бургаския начин.

Очаквайте внимателно подбрана музикална селекция с усещане за море, свобода и безкрайни нощи - микс от поп хитове, пулсиращи ритми и онези обичани хитове, които те карат да запееш още от първия припев и да не спреш да танцуваш до изгрев слънце.

Готови ли сте да избягате от ежедневието и да се потопите в лятото още отсега? За информация: +359 876 475 990

22 март /неделя/

Esco BAR, ул. „Александровска“ № 16, от 20:00 ч., Salsa Sunday в EscoBAR

През март неделите в EscoBAR имат свой собствен ритъм. Латино музиката събира хората, а танцът се превръща в емоция, свобода и споделен момент. Всяка песен ражда нов спомен, а залата пулсира с енергия. Остави ежедневието зад гърба си и се потопи в нощ, в която музиката води стъпките, а неделята се превръща в празник на живота.

За информация и резервации: +359 879 118 020

Сцена „БулевАрт“, ул. „Възраждане“ № 2, всяка вечер от 18:00 ч. музика на живо

Сцена „БулевАРТ“ оживява и се превръща в притегателна точка за всички, които обичат музиката на живо. Илиян, Коцето и Дилян Дяков от Alive Band, обещават вълнуваща атмосфера, изпълнена с ритъм и настроение. Защото техните изпълнения докосват публиката и превръщат всяка среща в споделено и вдъхновяващо преживяване.

За информация: +359 896 642 624

До 28.03 в Галерия „Пролет”, ул. ”Лермонтов” № 33, Стоян Цанев - изложба-живопис, графика и керамика

Творчеството на Цанев е определяно като едно от най-ярките явления в съвременното българско изкуство. Изложбата е рядка възможност да се докоснем до този особен художествен свят, в който материя и дух се срещат по неподражаем начин.

За информация: +359 887 790 487.

До 30.03 в Art Gallery Nesi, ул. „Хан Крум“ № 3, Даниела Русева - изложба Albedo

Не пропускайте изложбата Albedo на Даниела Русева и нейните платна и рисунки в бяло. Почувствайте нейните емоции, превърнати в абстрактни композиции, от които постепенно се открояват образ, чувство, обект или душа.

Albedo е концепция, разгледана през призмата на психологията и философията и е свързана със символиката на фазата на бялото - вода, чистота и етап на пречистване, светлина и пробуждане – приемащ и отразяващ.

За информация: +359 888 088 346