Днес Православната църква почита и паметта на Св. прпмчци Никон и Лука Одрински. Мчца Лидия (Прежд. литургия). По този повод всички жени, които носят името на първата християнка в Европа, черпят днес.

Св. Никон

Св. Никон се родил в Неапол, Италия, в началото на 3 в. от баща езичник и майка християнка. Майката се постарала да го възпитава в Христовата вяра. Младият Никон обаче не слушал нейните наставления. Станал войник и се отличил с храброст.

В една битка обаче бил в смъртна опасност и се обърнал с молитва към Христос, за Когото майка му много пъти разказвала. По чудо се спасил и тогава решил коренно да промени живота си. Напуснал войската, отишъл и се качил на кораб, който тръгвал на изток. Първата спирка била на о-в Хиос. Там Никон слязъл и пожелал да се запознае с вярата в Христос.

После приел Кръщение и се отдал на изучаване на Евангелието. Местният епископ видял дарбите и усърдието му и го ръкоположил за свещеник, а по-късно му поверил да ръководи много християни и да ги наставлява.

След време Никон и цялото братство напуснали Хиос и се заселили на о-в Сицилия. Там обаче управителят Квинтиан започнал гонение срещу християните. Никон и неговото братство били сред първите жертви. Понеже не пожелали да се отрекат от вярата си, подложили ги на много изтезания. Накрая св. Никон и всички с него били обезглавени.

Св. Лука

Св. Лука се родил в Одрин. Шестгодишен останал без баща и майка му го дала на един търговец в Константинопол да го отгледа. Когато бил на тринадесет обаче Лука се сбил с едно мюсюлманче и го надвил. Присъствалите възрастни турци видели това и се нахвърлили срещу него. За да избегне наказание, той обещал да приеме исляма. Веднага го отвели в дома на знатен турчин и го обрязали.

Съвсем скоро обаче Лука започнал да съжалява да постъпката си. Избягал в Света гора и там живял няколко години, само че съвестта го мъчела. Накрая отишъл на о-в Лесбос, където открито заявил, че се отказва от исляма. Незабавно бил заловен и осъден на смърт. Обесили го на 23 март 1802 г.

Света Лидия е известна като една от първите жени християнки

Лидия била продавачка на багрени платове и слушала заедно с другите жени какво говори Св. Павел Апостол по време на мисията си в нейния град. Тя и цялото й семейство се обърнали във вярата и Лидия приела Свети Павел Апостол да живее в дома им. Филит и Лидия живели по времето на император Адриян (117-138 година). Филит бил царски съветник. С жена му Лидия имали двама синове Македон и Теопрепий.



Св. Лидия е първата християнка в Европа. Тя била продавачка на багрени платове и слушала заедно с другите жени какво говори Св. Апостол Павел по време на мисията си в нейния град. Лидия приела Св. Апостол Павел да живее в дома й и тя и цялото й семейство приели християнската вяра.



Според историците това не е истинското й име, а означение че е лидийка, родом от Лидия. Bъпреки че кралството влиза в границите на персийската империя 323 г. пр.н.е., жителите му продължават да се наричат "лидийци" доста врем след това. В българската народна традиция думата "Лида" се използва за синоним на "разглезена девойка".



Лидия и Филит били християни и по тази причина били заловени и изправени пред изператора на разпит. По време на разпита императорът не могъл да противоречи на мъдрите отговори на светите мъченици и ги изпратил в Илирия на съд при военачалника Амфилохий. Там ги измъчвали, а след това ги затворили в тъмница. През нощта им се явил ангел, за да им вдъхне смелост.



На другия ден ги измъчвали, като ги потопили в котел, пълен с масло и сяра. Но щом ги потопили, котелът веднага изстинал. Щом научил това, император Адриян пристигнал от Рим, изпълнен с гняв и закани, и заповядал да нагряват котела с масло в продължение на седем дни и после да хвърлят в него светите мъченици.

Но когато ги потопили, те останали цели и невредими. Посраменият император си тръгнал, а мъчениците започнали да се молят и да благодарят на Бога. След това починали.



Лидия - има гръцки произход и е име на кралство в древна Месопотамия (1200 - 323 г. пр.н.е.), дом на легендарно богатия крал Крез. Първата жена, наричана Лидия, е съпругата на Филит, но според историците това не е истинското й име, а означение че е лидийка понеже е родена в Лидия.