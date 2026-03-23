Студено и предимно облачно време с валежи от дъжд очаква страната в понеделник, 23 март, показва прогнозата на НИМХ. След временно спиране на преваляванията през нощта, след полунощ в Източна България отново ще започне да вали, а в следобедните часове дъжд се очаква на много места в Северна и Южна България.

През деня облачността ще се задържи значителна. Валежи ще има главно в централните райони на Северна България, Горнотракийската низина и югозападните части на страната, докато в планините ще превалява слаб сняг. Вятърът ще бъде слаб, в Източна България – умерен, от север-североизток.

Минималните температури ще бъдат между 1° и 6°, като в София ще са около 3°. Максималните ще достигнат между 8° и 13°, за столицата – около 9°. Атмосферното налягане ще се задържи около и малко под средното за месеца.