Днес 22 март отбелязваме Световния ден на водата. Основната цел е да се привлече общественото внимание към значението на водата и проблемите с опазването й. У нас през последните години все по-голям проблем, особено през лятото, е недостигът на питейна вода. С този проблем, особено от 2024 година насам, се сблъскват все по-големи градове, съобщава БНТ.

Над половин милион души у нас имат затруднения с достъпа до вода. Въпреки че официално над 99% от населението е свързано към ВиК мрежа, редица населени места продължават да страдат от остаряла инфраструктура и недостатъчни инвестиции.

По повод Световния ден на водата, ихтиологът и хидробиолог д-р Радослава Бекова от Института по океанология, заяви, че градските реки трябва да се възприемат като ресурс, който ако бъде управляван правилно, носи дългосрочни екологични, социални и икономически ползи.

Възстановяването на градските реки не е лукс, а необходимост, особено при зачестяващи екстремни валежи и засушавания, заяви тя.

На европейско ниво все по-широко се прилагат природосъобразни решения, които възстановяват естествената хидрологична свързаност, сезонната динамика на водните нива и намаляват външния биогенен натиск от водосборите чрез интегрирано управление на крайбрежните екосистеми, разясни още Бекова. Опитът в района на Шабла показва, че дори умерени, съобразени с природните процеси интервенции могат значително да подобрят екологичното състояние и устойчивостта на системите, посочи тя. Това прави крайбрежните езера подходящи пилотни обекти за прилагане на новите европейски политики за възстановяване на природата, обобщи експертът.