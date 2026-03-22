Днес Православната църква почита паметта на Св. свщмчк Василий, презвитер Анкирски. По този повод днес хората, носещи шест пролетни имена, имат повод да почерпят.

През IV в. в град Анкира се ширела арианската ерес. Св. Василий бил ревностен последовател на православната вяра и за тази своя дързост бил хвърлен в тъмница. Император Юлиан настоявал Василий да се отрече от Бог, но светецът бил непоколебим.

По заповед на императора всеки ден от кожата на мъченика одирали по седем ремъка. След няколко дни св. Василий сам откъснал един ремък от кожата си и го хвърлил в лицето на царя.

Унизен, Юлиан напуснал Анкира.

Имен ден празнуват всички с имената Лея и Лия, Росен, Росица, Пролет и Пролетка.