20 април – денят след изборите – ще бъде присъствен, но неучебен за цялата система на образованието. Това обяви ресорният министър проф. Сергей Игнатов.

До момента следващият ден след избори в България бе задължително неучебен.

"С това ще поставим началото на националното отбелязване на 150 години от избухването на Априлското въстание и пукването на първата пушка", каза той и добави, че целият ден ще има мероприятия – поднасяне на цветя и венци, състезания, конкурси.

Министърът отбеляза, че ще предложи датата да се превърне в официален, а защо не и национален празник. Според него, без 20 април нямаше да има 3 март и затова тя е Денят на българското достойнство, когато се ражда Третата българска държава.

Министър Игнатов очерта и визия за бъдещето на образованието. Българското училище е площадка за гражданско образование. Практиката е по-важна от теорията, затова съм скептичен този предмет „добродетели“ да се учи от учебник, каза той. Училището трябва да бъде свободно от политическа пропаганда, но за политика може да се говори, категоричен е министър Игнатов.