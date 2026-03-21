Бургас е домакин на пътуващия музей „Восъчни фигури", който посреща посетители в Galleria Burgas от 20 март до 20 април.

Експозицията представя десетки световни и български личности, пресъздадени в реални размери и с висока степен на детайлност.

„Ние сме варненски музей, който работи вече 10 години. Имаме много известни български личности, холивудски звезди, спортисти. Имаме и детски фигури - за всяка възрастова група има интересни експонати", заяви собственикът на музея Антония Атанасова.

По думите ѝ всяка фигура се изработва ръчно от специализиран екип, като процесът отнема повече от шест месеца. „Всичко е в реален размер - използваме истински очни и зъбни протези, за да постигнем максимална достоверност", посочи тя.

Сред фигурите посетителите могат да видят както световни знаменитости като Кристиано Роналдо и Робърт де Ниро, така и обичани български актьори. „Могат да видят Тодор Колев, Георги Калоянчев, Георги Парцалев, Велко Кънев и много други", допълни Атанасова.

Експозицията включва и политически фигури, сред които Доналд Тръмп, Владимир Путин и Володимир Зеленски. „Това е интересна тема в света в момента", коментира собственикът. Идеите за нови фигури често идват от самите посетители.

„Всеки пита за своята любима личност и така решаваме кои фигури да създадем", обясни Атанасова. Началото на музея е поставено с исторически и ретро фигури, а по-късно колекцията се разширява с холивудски звезди и популярни съвременни личности.

Изложбата дава възможност на посетителите да се снимат с любимите си знаменитости и да се доближат до тях чрез реалистични възстановки.